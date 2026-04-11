۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

ضرورت بازسازی فوری ساختمان‌های قضایی آسیب‌دیده لرستان در جنگ

خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان بر ضرورت بازسازی فوری ساختمان‌های قضایی و اداری آسیب‌دیده این استان در جنگ رمضان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در جلسه‌ای با حضور رئیس حفاظت‌واطلاعات دادگستری لرستان و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی بر ضرورت بازسازی فوری ساختمان‌های آسیب‌دیده قضایی و تقویت زیرساخت‌های اداری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت استمرار خدمات قضایی در شرایط ویژه، گفت: حفظ امنیت، سلامت و کارآمدی محیط اداری دادگستری از اولویت‌های دستگاه قضایی است و هرگونه اخلال زیرساختی می‌تواند روند خدمت‌رسانی به مردم را تحت‌تأثیر قرار دهد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر لزوم پیگیری جدی فرایند مقاوم‌سازی و مرمت ساختمان‌های آسیب‌دیده، افزود: حوزه‌های قضایی با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از ظرفیت‌های پشتیبانی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، عملیات بازسازی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسانند.

حجت‌الاسلام شهواری، همچنین از معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی خواست با تدوین جدول زمان‌بندی و تخصیص بهینه منابع، اجرای پروژه‌های عمرانی را تسریع بخشد.

وی بر نظارت مستمر حفاظت‌واطلاعات بر روند ترمیم بناها نیز تأکید کرد تا از هرگونه آسیب ثانویه، نارسایی یا تأخیر جلوگیری شود.

