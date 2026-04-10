به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، فؤاد حسین وزیر امور خارجه در دیدار با بدر عبدالعاطی همتای مصری خود تاکید کرد: عراق از تلاشهای بینالمللی با هدف تقویت روند مذاکرات حمایت میکند.
فؤاد حسین در این نشست ضمن خوشآمدگویی به همتای مصری خود، بر اهمیت این سفر در تقویت روابط دوجانبه و هماهنگی مواضع در قبال مسائل منطقهای تاکید کرد.
وزیر امور خارجه مصر نیز گفت سفر وی به بغداد به دستور رئیسجمهور مصر صورت گرفته است و خاطرنشان کرد که مرحله گذشته بسیار پیچیده بوده و چالشهای بزرگی را برای طرفهای مختلف به همراه داشت.
وی در همین راستا به تشریح نقش مصر در چارچوبهای منطقهای و بینالمللی، از جمله هماهنگی با پاکستان، با هدف دستیابی به آتشبس و تقویت صلح پرداخت.
وزیر خارجه مصر همچنین با اشاره به خطراتی که آتشبس موجود را تهدید میکند، بر لزوم تشدید تلاشها برای جلوگیری از هرگونه تنش که منجر به تضعیف آن شود، تاکید نمود و همزمان از روند مذاکرات آتی که قرار است در پاکستان برگزار شود، حمایت کرد.
وی همچنین به تمایل کشورش برای نقش آفرینی عراق در حمایت از روند مذاکرات میان ایران و ایالات متحده امریکا اشاره کرد.
در این دیدار همچنین درباره تحولات اخیر لبنان تبادل نظر صورت گرفت و دو طرف بر خطرناک بودن تشدید تنشها و ضرورت همکاری مشترک برای مهار آن تاکید کردند.
همچنین راههای فعالسازی نقش اتحادیه عرب در رسیدگی به بحران کنونی، به گونهای که به بازگشت امنیت منطقهای و تقویت پایبندی به قوانین بینالمللی کمک کند، مورد بررسی قرار گرفت.
فؤاد حسین نیز از نقشی که مصر برای ایجاد آرامش و برقراری ارتباط با طرفهای مختلف ایفا میکند، قدردانی و از حمایت این کشور از عراق تشکر کرد.
وی همچنین با بیان اینکه عراق از تلاشهای بینالمللی برای تقویت مسیر مذاکره حمایت میکند، تاکید کرد: مرحله کنونی نیازمند تحرک بینالمللی گسترده و هماهنگ برای دستیابی به تفاهماتی است که به تحکیم ثبات در منطقه کمک کند.
نظر شما