به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان بر ضرورت نظارت دقیق بر ساختوسازها و تعیین تکلیف پروندههای تغییر کاربری و تخلفات ساختمانی تأکید کرد.
استاندار مازندران در این جلسه با اشاره به اهمیت ساماندهی ساختوسازها اظهار کرد: نظارت بر فرآیندهای عمرانی و شهری باید با دقت و جدیت بیشتری دنبال شود و با هرگونه ساختوساز غیرمجاز برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با تأکید بر تعیین تکلیف پروندههای مرتبط با تغییر کاربریها افزود: دستگاههای اجرایی موظف هستند روند رسیدگی به این پروندهها را تسریع کرده و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه شورا ارائه دهند.
در ادامه این جلسه، آخرین وضعیت اجرای طرح هادی روستاها و طرحهای جامع شهری مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مرتبط برای تسهیل فرآیندهای اجرایی تأکید شد.
همچنین موضوع تعیین حدود و ضوابط حرائم واحدهای مرغداری به عنوان یکی از محورهای مطرحشده مورد بحث قرار گرفت و بر رعایت استانداردهای قانونی در این حوزه تأکید شد.
در پایان این نشست، مقرر شد دستگاههای اجرایی نسبت به رفع موانع موجود در اجرای طرحهای توسعهای اقدام کرده و گزارش پیشرفت کار را ارائه دهند.
نظر شما