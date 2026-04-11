نمایش چهار فیلم کوتاه ایرانی در جلسه «پاتوق با نمایش» همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن سینمای جوانان همدان فردا یکشنبه ۲۳ فروردین در پردیس سینمایی «مهر قدس»، سالن «آفتاب» چهار فیلم کوتاه ایرانی را در هجدهمین جلسه «پاتوق با نمایش» به نمایش در می آورد.

فردا در جلسه «پاتوق با نمایش» چهار فیلم کوتاه «تانکر» ساخته امیر پذیرفته، «کوتی» ساخته سهیلا پورمحمدی، «نومان» ساخته زهره زمانی و «دال و مدلول» ساخته امین بزرگ‌زاد و محمد پوستین‌دوز به نمایش گذاشته می‌شود.

کارشناس منتقد این مراسم فرهنگی مهدی کلهری خواهد بود و مراسم در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه آغاز می‌شود و شرکت برای عموم علاقمندان آزاد و به صورت رایگان است.