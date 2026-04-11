۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

شریفی: دیوارهای محیط‌زیست سقز گالری حیات‌وحش شد

سقز- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست سقز از اجرای دیوارنگاره‌های محیط‌زیستی در این شهر خبر داد و گفت: دیوارهای این اداره با تصاویر گونه‌های شاخص حیات‌وحش کردستان به گالری روباز تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب شریفی بعدازظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: مجموعه‌ای از دیوارنگاره‌های خلاقانه با محوریت گونه‌های شاخص حیات‌وحش استان از جمله میش‌مرغ (چیرگ) و سمندر خال‌زرد کوردستانی بر دیوارهای این اداره اجرا شده است.

وی افزود: این آثار با جزئیات دقیق و جلوه‌های بصری چشم‌نواز، روزانه توجه شهروندان و گردشگران را به خود جلب کرده و زمینه‌ساز افزایش کنجکاوی و شناخت نسبت به زیستگاه و وضعیت این گونه‌های ارزشمند شده است.

شریفی با اشاره به اهمیت چنین اقدامات فرهنگی عنوان کرد: استفاده از هنر شهری، رویکردی مؤثر برای آگاهی‌بخشی عمومی و تقویت حس مسئولیت‌پذیری در قبال میراث طبیعی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: جانمایی این دیوارنگاره‌ها در یکی از مسیرهای پرتردد شهری، علاوه بر زیباسازی منظر شهری، به انتقال غیرمستقیم مفاهیم آموزشی در حوزه تنوع زیستی کمک می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست سقز خاطرنشان کرد: این اقدام خلاقانه، سقز را به یکی از نقاط شاخص هنر محیط‌زیستی در استان کردستان تبدیل کرده است.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها