۱۳ تن کود شیمیایی احتکار شده در بابل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با اخلال در نظام اقتصادی و جلوگیری از احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز کشاورزان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، موفق به شناسایی دو انبار دپوی کالاهای غیرمجاز در حومه این شهرستان شدند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، در بازرسی از انبارهای مذکور، مقدار ۱۳ تن کود شیمیایی که به صورت غیرقانونی احتکار شده بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بابل با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله های کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه دو نفر متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ عزیزی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات در خصوص نگهداری و احتکار کالا را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی در اسرع وقت انجام شود.