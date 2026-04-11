به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارسلان سرمدی ظهر شنبه با اشاره به وقوع سه حادثه برون شهری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین حادثه در محور «رزن به دمق» رخ داد که به دلیل حرکت خلاف جهت سواری پراید، برخورد رخ به رخ با سواری سمند منجر به جان باختن سرنشین پراید شد.

وی افزود: حادثه دوم در کیلومتر ۲۵ مسیر فرعی «شیرین‌سو به کیتو» اتفاق افتاد که در این سانحه، راننده سواری پژو ۴۰۵ به دلیل ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه از مسیر مستقیم منحرف و واژگون شد که متأسفانه راننده فوت و سه سرنشین دیگر مجروح شدند.

سرهنگ سرمدی ادامه داد: سومین حادثه نیز در محور «گردنه زاغه شهرستان ملایر» رخ داد که یک دستگاه تاکسی به دلیل خروج از مسیر اصلی در سربالایی، واژگون شد و یک سرنشین آن جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان همدان، بی‌توجهی به جلو، عدم تمرکز حین رانندگی و رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی را از عوامل اصلی افزایش سوانح رانندگی، به ویژه واژگونی خودروها در جاده‌های برون‌شهری استان برشمرد و گفت: حدود ۴۹ درصد از کل سوانح جاده‌ای استان را واژگونی تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه خلوتی جاده‌ها گاهی موجب تردد با سرعت غیرمجاز و انحراف از مسیر اصلی می‌شود، بر لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و افزود: حتی در مورد خودروی تاکسی که در گردنه زاغه واژگون شد، با وجود سرعت کم، خروج از مسیر اصلی نشان‌دهنده عدم تمرکز کافی راننده بوده است.

سرهنگ سرمدی در خصوص وضعیت مسیر «گنجنامه - تویسرکان» نیز بیان کرد: این مسیر همچنان مسدود است و پس از بازدید تیم کارشناسی و اطمینان از ایمنی لازم برای تردد مسافران، نسبت به بازگشایی آن اقدام خواهد شد.