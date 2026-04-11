به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امیریان عصر شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اهمیت حضور فعال مردم در عرصههای اجتماعی گفت: یکی از موضوعات مهم این است که مردم از صرف حضور در صحنه، وارد عرصه کنشگری شوند و بتوانیم دادهها و ظرفیتهای مردمی را در قالب یک بانک اطلاعاتی جامع جمعآوری کنیم تا در شرایط مختلف از آن برای افزایش تابآوری اجتماعی استفاده شود.
وی با اشاره به پیامهای مقام معظم رهبری، بهویژه پیام سال نو، افزود: رهبر معظم انقلاب در این پیامها بر دستگیری از یکدیگر، ایجاد فضای همدلی، کمک مؤمنانه و حضور فعال اقشار مختلف مردم در عرصههای گوناگون تأکید داشتند.
امیریان با معرفی سامانه «ایران همدل» اظهار کرد: این سامانه بستری برای همدلی و کمکرسانی میان مردم است و هر فرد میتواند مهارت یا خدمتی که در آن توانمند است ارائه دهد. در مقابل، افرادی که نیاز به کمک دارند نیز میتوانند درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند.
به گفته وی، هدف از راهاندازی این پلتفرم، ایجاد یک جامعه همیار و همدل است تا مردم در کنار یکدیگر بتوانند مشکلات کوچک و بزرگ را حل کنند. در این سامانه، از کارهای ساده و روزمره گرفته تا خدمات تخصصی امکان ثبت و ارائه دارد و محدودیتی برای نوع خدمت وجود ندارد.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در گیلان همچنین از فعالان اجتماعی و رسانهای خواست با معرفی و انتشار این سامانه، مردم را برای مشارکت در این اقدام جهادی فراگیر دعوت کنند.
وی در پایان تأکید کرد: علاقهمندان میتوانند برای ارائه خدمات، ثبت مهارتها یا معرفی فرصتهای خدمترسانی به داوطلبان، از طریق سامانه «ایران همدل» به نشانی زیر ثبتنام کنند:
Pakar.app/hamdeli
