به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحدیان شامگاه پنجشنبه در نشست صمیمانه شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با خبرنگاران حوزه دولت، با قدردانی از حضور اصحاب رسانه در این برنامه، بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه زیارتی و خدماتی مشهد از سوی دولت تأکید کرد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه مشهد شهری متعلق به همه مردم ایران و در خدمت زائران بارگاه منور رضوی است، بیان کرد: شهرداری در خط مقدم خدمترسانی به زائران قرار دارد، اما برای ایفای بهتر این نقش، حمایت جدی دولت در حوزههای مختلف ضروری است.
وی با اشاره به حجم بالای سفرهای زیارتی به این کلانشهر افزود: زائری که وارد مشهد میشود، نباید دغدغهای از بابت حملونقل، اسکان و سایر نیازهای ضروری خود داشته باشد. به گفته وی، مدیریت این مسائل از وظایف مجموعه مدیریت شهری است، اما تحقق کامل آن بدون پشتیبانی دولت امکانپذیر نیست.
موحدیان تصریح کرد: مشهد، شهری است که هر ساله پذیرای میلیونها زائر از سراسر کشور است و این حضور گسترده، علاوه بر برکات معنوی و فرهنگی، بار سنگینی را نیز بر دوش مدیریت شهری میگذارد؛ از این رو دولت باید این شهر را بهعنوان یک شهر زیارتی و خدمتمحور با نگاه ویژهتری ببیند.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با تأکید بر اینکه سفر به مشهد برای بسیاری از مردم با نیت زیارت و کسب توشه معنوی انجام میشود، ادامه داد: این ویژگی، مشهد را از بسیاری از شهرهای دیگر متمایز میکند و همین مسئله، ضرورت سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختهای شهری و حملونقل عمومی را دوچندان میسازد.
وی با اشاره به نیازهای زیرساختی شهر گفت: در حوزههایی مانند مترو و دیگر زیرساختهای توسعه شهری، لازم است دولت کمکهای بیشتری به مشهد داشته باشد تا شهرداری بتواند خدمات مطلوبتری به زائران و مجاوران ارائه کند.
موحدیان ضمن قدردانی از خبرنگاران و دستاندرکاران برگزاری این نشست، ابراز امیدواری کرد که با تداوم همدلی و همکاری میان دولت، مدیریت شهری و رسانهها، زمینه برای ارتقای کیفیت خدمات در مشهد بیش از پیش فراهم شود.
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