به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار تاجمیری بعدازظهر شنبه در جلسه وبیناری با فرمانداران استان با اشاره به روند اجرای مراحل انتخابات اظهار کرد: بر اساس قانون، برخی موضوعات از جمله موارد مرتبط با ماده ۳۷ باید در هیئت‌های اجرایی و نظارت بررسی و تعیین تکلیف شود تا روند کار بدون وقفه ادامه یابد.

وی با بیان اینکه دوم اردیبهشت‌ماه زمان انتشار آگهی نهایی انتخابات است، افزود: پس از انتشار این آگهی دیگر امکان تغییر در تعهدات، جابه‌جایی اسامی یا موارد مشابه وجود نخواهد داشت، هرچند ممکن است برخی داوطلبان پیش از موعد مقرر انصراف دهند.

سخنگوی ستاد انتخابات استان اصفهان ادامه داد: طبق قانون، آخرین مهلت انصراف از داوطلبی هشتم اردیبهشت است و پس از آن امکان انصراف وجود ندارد. همچنین تبلیغات انتخاباتی از سوم اردیبهشت آغاز می‌شود و تا یک روز پیش از رأی‌گیری ادامه دارد و یازدهم اردیبهشت نیز روز اخذ رأی خواهد بود.

تاجمیری با اشاره به ضرورت فراهم کردن شرایط عادلانه برای تبلیغات نامزدها گفت: لازم است از ظرفیت شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی برای تبلیغات داوطلبان استفاده شود تا همه نامزدها به شکل برابر از این امکانات بهره‌مند شوند. در این خصوص مکاتبات لازم پیش از این انجام شده و فرمانداران باید نسبت به شناسایی این فضاها و برنامه‌ریزی برای استفاده عادلانه از آن‌ها اقدام کنند.

وی در ادامه به موضوع تعیین شعب اخذ رأی اشاره کرد و گفت: در انتخابات دوره قبل شوراها در استان اصفهان سه هزار و ۴۹۲ شعبه اخذ رأی ثابت و سیار در شهرها و روستاها فعال بود، در حالی که تاکنون سه هزار و ۲۸۶ شعبه در سامانه ثبت شده است و به نظر می‌رسد بیش از ۲۰۰ شعبه در برخی شهرستان‌ها هنوز نهایی نشده باشد.

سخنگوی ستاد انتخابات استان اصفهان تأکید کرد: لازم است فرمانداران در کوتاه‌ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف یکی دو روز آینده فرآیند ثبت و نهایی‌سازی شعب اخذ رأی را در سامانه تکمیل کنند. در برخی شهرستان‌ها که تحت تأثیر شرایط خاص یا آسیب‌ها قرار گرفته‌اند نیز ممکن است نیاز به بازنگری در محل برخی شعب وجود داشته باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.

تاجمیری همچنین با اشاره به اهمیت تأمین عوامل اجرایی انتخابات اظهار کرد: در انتخابات دوره قبل شوراها مشخصات بیش از ۳۱ هزار نفر از عوامل اجرایی در سامانه ثبت شده بود و در این دوره نیز حداقل به همین میزان نیروی انسانی نیاز است، در حالی که آمار فعلی ثبت‌شده در سامانه کمتر از حد انتظار است.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص کشور، ممکن است برخی افراد در لحظات پایانی از همکاری در شعب انصراف دهند، بنابراین فرمانداران باید برای بخش‌های مختلف از جمله نمایندگان فرماندار، نیروهای فناوری و سایر عوامل اجرایی نیروی جایگزین و ذخیره پیش‌بینی کنند تا روند برگزاری انتخابات با مشکل مواجه نشود.

سخنگوی ستاد انتخابات استان اصفهان همچنین بر ضرورت فعال بودن ستادهای اجرایی انتخابات در فرمانداری‌ها تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص برخی ساختمان‌های فرمانداری و ملاحظات پدافند غیرعامل، لازم است بخش‌های اجرایی و دبیرخانه‌های انتخابات به گونه‌ای مستقر باشند که پاسخگویی به نامزدها، مراجعان و مراجع بالادستی بدون وقفه انجام شود.

تاجمیری در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که اطلاع‌رسانی رسمی انجام نشود، روند انتخابات طبق برنامه ادامه دارد و فرمانداران نباید تحت تأثیر شایعات یا گمانه‌زنی‌ها قرار بگیرند، بلکه باید همه اقدامات اجرایی را بر اساس زمان‌بندی قانونی دنبال کنند.