کلاهبرداری اینترنتی از ۸۰ نفر با شگرد بیعانه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی بیان کرد: در جریان اجرای طرح‌های عملیاتی و سرکشی از یکی از پاتوق‌های سارقان در محدوده استحفاظی کلانتری ۱۲۷ نارمک، فردی شناسایی و دستگیر شد که در ادامه تحقیقات مشخص شد در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد.

وی افزود: مأموران در جریان بازجویی‌های تخصصی دریافتند متهم با سوءاستفاده از بستر سامانه دیوار، اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی کرده و پس از جلب اعتماد متقاضیان، از آنان تحت عنوان بیعانه وجه دریافت می‌کرد.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: متهم پس از دریافت وجه، آگهی جعلی را حذف کرده و شماره تلفن قربانیان را نیز مسدود می‌کرد تا امکان تماس و پیگیری از سوی آنان وجود نداشته باشد.

سرهنگ ضرونی تصریح کرد: در ادامه بررسی‌های تخصصی و با پیگیری شکایت‌های ثبت‌شده، حدود ۸۰ نفر شاکی شناسایی شدند که اظهارات آنان نشان می‌داد با همین شیوه هدف کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

وی گفت: با هماهنگی مقام قضایی در دادسرای ناحیه ۸، متهم برای ادامه رسیدگی به کلانتری احضار و پرونده‌ای برای وی تشکیل شد.

این مقام انتظامی افزود: بررسی‌های تخصصی برای شناسایی سایر مالباختگان، بررسی تراکنش‌های مالی مرتبط با پرونده و ردیابی وجوه دریافتی از شاکیان در دستور کار مأموران قرار گرفته است.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان با هشدار به شهروندان درباره کلاهبرداری‌های مرتبط با آگهی‌های اینترنتی اظهار داشت: شهروندان هنگام خرید از سکوهای آگهی و فروش اینترنتی، پیش از احراز هویت فروشنده و اطمینان از اصالت کالا، از پرداخت هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه خودداری کنند.

وی تأکید کرد: کاربران در صورت مشاهده آگهی‌های مشکوک یا مواجهه با موارد کلاهبرداری، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری و از ادامه ارتباط مالی با افراد ناشناس خودداری کنند.