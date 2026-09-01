به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تفاهم‌نامه سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و اداره کل ثبت اسناد و املاک شهر تهران، نخستین اداره ثبت و صدور اسناد ویژه شهرداری تهران تا پایان شهریورماه افتتاح خواهد شد.

انارکی محمدی مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با اعلام این خبر، راه‌اندازی این اداره را گامی مؤثر در تسریع فرآیند ثبت و صدور اسناد املاک شهرداری دانست و گفت: یکی از اولویت‌های این دوره مدیریت شهری، تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت املاک شهرداری است و در همین راستا، تاکنون ۵ میلیون مترمربع از املاک شهرداری تهران با ارزش ریالی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، سند تک‌برگ دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال، میزان تملک املاک شهرداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳۴ درصد، واگذاری املاک ۱۹۴ درصد و ارزیابی املاک نیز ۱۰۰۵ درصد رشد داشته است.

انارکی محمدی همچنین با اشاره به اقدامات پنج سال گذشته، از احقاق حقوق شهر، بازگرداندن اموال و اسناد از دست‌رفته شهرداری و توسعه بانک زمین از طریق اجرای قراردادهای ۳۰-۷۰ خبر داد و گفت: این اقدامات زمینه توسعه سرانه‌های خدماتی و پشتیبانی مؤثرتر از پروژه‌های مدیریت شهری را فراهم کرده است.

در ادامه مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران نیز با قدردانی از عملکرد سازمان املاک و مستغلات، این مجموعه را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های مدیریت شهری دانست و گفت: بخش قابل توجهی از پروژه‌ها و اتفاقات مثبت شهر تهران، مستقیم یا غیرمستقیم به اقدامات سازمان املاک در حوزه تملک، تأمین زمین و پشتیبانی از پروژه‌های شهری وابسته است و این سازمان در سال‌های اخیر نقش مؤثری در پیشبرد مأموریت‌های مدیریت شهری ایفا کرده است.

بنابر این گزارش در ادامه این نشست از مدیران املاک مناطق یک و نه به عنوان عملکرد برتر در حوزه مولدسازی املاک، منطقه چهارده به عنوان عملکرد برتر در حوزه فروش املاک، منطقه بیست و دو به عنوان عملکرد برتر در حوزه تملک املاک، منطقه نوزده به عنوان عملکرد برتر در حوزه اخذ اسناد تک برگی و همچنین از منطقه دو برای کسب عنوان رتبه برتر مرکز نوسازی و تحول اداری شهر تهران، در ارزیابی میدانی عملکرد فردی روسای املاک تجلیل و تقدیر به عمل آمد.