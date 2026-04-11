خوزستان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار گرفت

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر در پیش بینی هواشناسی استان خوزستان اظهار کرد: براساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی از اواخر امروز تا اواخر روز دوشنبه، استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می گیرد که در اغلب نقاط استان به ویژه مناطق جنوبی و شمالی و مرکزی و ارتفاعات سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظه ای و احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط استان خواهد شد.

وی افزود: با توجه به ماهیت فصل بهار احتمال شدت گرفتن بارش های نقطه ای وجود دارد. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

سبزه زاری همچنین گفت: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۱.۸ و ایذه با دمای ۷.۹ درجه سانتی گراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده اند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۰.۷ و کمینه دمای ۱۵.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.