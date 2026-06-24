مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه هنر برگزار شد

به گزارش خبرگزارب مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شالچی در این مراسم با ابلاغ سلام دکتر سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهیان هنر، پیوند سه مفهوم «دانشگاه»، «هنر» و «ایران» را ترکیبی رشک‌برانگیز و دارای اهمیت راهبردی دانست و اظهار داشت: «دانشگاه هنر ایران علاوه بر تربیت نیروی متخصص نظیر سینماگر، نقاش و موسیقی‌دان، رسالت بزرگی بر دوش دارد و آن تبدیل شدن به "خانه تخیل ملی" است. هر ملتی برای معنا کردن رنج‌ها، دیدن زیبایی‌ها، روایت حافظه تاریخی و تصویرسازی از آینده خود، نیازمند تخیل است.»

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تاکید بر اینکه ایران تنها یک جغرافیای محصور در نقشه نیست، افزود: «ایران یک سنت فرهنگی، حافظه تمدنی و تجربه تاریخی است که جلوه آن را باید در نستعلیق، باغ ایرانی، معماری اصفهان، فرش، شعر حافظ و سینمای انسانی معاصر جست‌وجو کرد. بر این اساس، دانشگاه هنر روایتگر زیبایی، رنج و تداوم تاریخی ایران است.»

وی در ادامه از دانشگاه هنر به عنوان «زبان عاطفی جامعه» یاد کرد و گفت: «ملت‌ها در کنار گزاره‌های عقلانی، به شدت نیازمند زبان عاطفی و بروز عواطف جمعی هستند. در زمان بروز بحران‌ها، برای حفظ و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و فرهنگی، جامعه به حضور و نقش‌آفرینی دانشگاه هنر نیازمند است.»

شالچی با اشاره به بعد مسئولیت اجتماعی نهاد علم تصریح کرد: «دانشگاه نباید در کارگاه و آتلیه بماند. هنر دانشگاهی باید به شهر تسری پیدا کند، به حل مسائل جامعه یاری رساند و در خدمت زیباسازی شهری، بازآفرینی محله‌ها، امیدآفرینی و تقویت همبستگی ملی باشد.»

وی یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتباط با نسل نو را عرصه هنر دانست و افزود: «تمام پیمایش‌ها نشان می‌دهد که نسل جدید علاقه‌مند به هنر است. هنرمندان بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر از جامعه‌شناسان، تحولات فرهنگی را رصد می‌کنند. اگر بخواهیم نسل جدید را بشناسیم، باید او را در تصویرها، موسیقی و شیوه حضورش در جهان دیجیتال بفهمیم و دانشگاه هنر از این منظر، یک آزمایشگاه زنده برای فهم نسل جدید است.»

شالچی در بخش دیگری از سخنان خود به پیوند هنر با اقتصاد و اشتغال اشاره کرد و گفت: «رشته‌های هنری در برقراری ارتباط با اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق پیشگام هستند. ظرفیت‌های عظیمی در صنایع چندصد میلیاردی انیمیشن و بازی‌سازی در ایران وجود دارد که دانشگاه هنر می‌تواند با حفظ شأن غیرابزاری هنر، دانشجویان را برای کارآفرینی فرهنگی و حضور موثر در این میادین آماده کند.»

در پایان این مراسم، شالچی ضمن قدردانی از تلاش‌های صادقانه و دلسوزانه دکتر حسینی در دوران تصدی ریاست دانشگاه، حکم انتصاب دکتر معظمی را به عنوان رئیس جدید دانشگاه هنر ایران (از سوی وزیر علوم) به وی اعطا کرد.