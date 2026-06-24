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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه هنر برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه هنر برگزار شد

آیین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه هنر ایران با حضور وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و جمعی از استادان، هنرمندان و اعضای هیئت علمی این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزارب مهر به نقل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شالچی در این مراسم با ابلاغ سلام دکتر سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاهیان هنر، پیوند سه مفهوم «دانشگاه»، «هنر» و «ایران» را ترکیبی رشک‌برانگیز و دارای اهمیت راهبردی دانست و اظهار داشت: «دانشگاه هنر ایران علاوه بر تربیت نیروی متخصص نظیر سینماگر، نقاش و موسیقی‌دان، رسالت بزرگی بر دوش دارد و آن تبدیل شدن به "خانه تخیل ملی" است. هر ملتی برای معنا کردن رنج‌ها، دیدن زیبایی‌ها، روایت حافظه تاریخی و تصویرسازی از آینده خود، نیازمند تخیل است.»

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تاکید بر اینکه ایران تنها یک جغرافیای محصور در نقشه نیست، افزود: «ایران یک سنت فرهنگی، حافظه تمدنی و تجربه تاریخی است که جلوه آن را باید در نستعلیق، باغ ایرانی، معماری اصفهان، فرش، شعر حافظ و سینمای انسانی معاصر جست‌وجو کرد. بر این اساس، دانشگاه هنر روایتگر زیبایی، رنج و تداوم تاریخی ایران است.»

وی در ادامه از دانشگاه هنر به عنوان «زبان عاطفی جامعه» یاد کرد و گفت: «ملت‌ها در کنار گزاره‌های عقلانی، به شدت نیازمند زبان عاطفی و بروز عواطف جمعی هستند. در زمان بروز بحران‌ها، برای حفظ و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و فرهنگی، جامعه به حضور و نقش‌آفرینی دانشگاه هنر نیازمند است.»

شالچی با اشاره به بعد مسئولیت اجتماعی نهاد علم تصریح کرد: «دانشگاه نباید در کارگاه و آتلیه بماند. هنر دانشگاهی باید به شهر تسری پیدا کند، به حل مسائل جامعه یاری رساند و در خدمت زیباسازی شهری، بازآفرینی محله‌ها، امیدآفرینی و تقویت همبستگی ملی باشد.»

وی یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتباط با نسل نو را عرصه هنر دانست و افزود: «تمام پیمایش‌ها نشان می‌دهد که نسل جدید علاقه‌مند به هنر است. هنرمندان بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر از جامعه‌شناسان، تحولات فرهنگی را رصد می‌کنند. اگر بخواهیم نسل جدید را بشناسیم، باید او را در تصویرها، موسیقی و شیوه حضورش در جهان دیجیتال بفهمیم و دانشگاه هنر از این منظر، یک آزمایشگاه زنده برای فهم نسل جدید است.»

شالچی در بخش دیگری از سخنان خود به پیوند هنر با اقتصاد و اشتغال اشاره کرد و گفت: «رشته‌های هنری در برقراری ارتباط با اقتصاد فرهنگ و صنایع خلاق پیشگام هستند. ظرفیت‌های عظیمی در صنایع چندصد میلیاردی انیمیشن و بازی‌سازی در ایران وجود دارد که دانشگاه هنر می‌تواند با حفظ شأن غیرابزاری هنر، دانشجویان را برای کارآفرینی فرهنگی و حضور موثر در این میادین آماده کند.»

در پایان این مراسم، شالچی ضمن قدردانی از تلاش‌های صادقانه و دلسوزانه دکتر حسینی در دوران تصدی ریاست دانشگاه، حکم انتصاب دکتر معظمی را به عنوان رئیس جدید دانشگاه هنر ایران (از سوی وزیر علوم) به وی اعطا کرد.

کد مطلب 6869757

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