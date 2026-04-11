۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها:

نقش علوم انسانی در دوره پساجنگ

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: علوم انسانی با نگاهی کاربردی و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه، می‌تواند در دوره پس از جنگ تحول بنیادین یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی، در آیین بزرگداشت شهدای دانشگاه در جنگ تحمیلی که در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد بر لزوم بازخوانی و نظریه‌پردازی فعال دانشگاه‌ها در حوزه علوم انسانی تأکید کرد و خواستار بومی‌سازی این علوم با تکیه بر تجربیات و تاریخ ایران و وقایع اخیرشد.

وی در آیین بزرگداشت شهدای دانشگاه در جنگ تحمیلی، با اشاره به ظرفیت‌های اثبات‌شده ملت ایران در دوران جنگ بیان داشت: همانطور که استادان فنی مهندسی توانستند در دوران جنگ تحول ایجاد کنند، علوم انسانی نیز با نگاهی کاربردی و مبتنی بر واقعیت‌های جامعه، می‌تواند در دوره پس از جنگ تحول بنیادین یابد.

رستمی افزود: الگوهای مدیریت، نظریه‌پردازی و تحلیل اجتماعی باید از تجربیات واقعی جامعه ایران و حوادث تاریخی ما نشأت بگیرد، نه صرفاً از نظریات وارداتی.

وی همچنین بر ضرورت به چالش کشیدن نظریات غربی و بیان حرف‌های اساسی ایران در عرصه بین‌الملل تأکید کرد.

رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها را در راستای تقویت ایران تمدنی، فرهنگی و تمدن‌ساز دانست و از دانشگاه‌ها خواست تا با ادای دین جدی به حمایت‌های مقام معظم رهبری از علم، به سمت تولید علم فاخر حرکت کنند.

کد مطلب 6798366
زهرا سیفی

    پربازدیدها

