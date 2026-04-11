۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۳۶

فرماندهی نیروی دریایی سپاه:

تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه می شود

فرماندهی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه شماره ۵۸ خود و در واکنش به عبور کشتی های نظامی از تنگه هرمز اعلام کرد: هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه شماره ۵۸ خود و در واکنش به عبور کشتی های نظامی از تنگه هرمز اعلام کرد: هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه خواهد شد.

این اطلاعیه می افزاید: نیروی دریایی سپاه با اقتدار کامل مدیریت هوشمند تنگه هرمز را در اختیار دارد و اجازه عبور برابر ضوابط خاص صرفا به شناورهای غیر نظامی داده می شود.

این اطلاعیه خاطرنشان می سازد: اخبار منتشره در خصوص عبور شناورهای آمریکایی از تنگه تکذیب می‌شود و با هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی با قاطعیت کامل برخورد سخت خواهد شد.

    • IR ۰۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      احتمالا می خواهندبا سو استفاده از حضورما درمذاکرات وارد تنگه شوند باید مراقب باشیم قضیه دنا برای مسئولین ما که مهمان پاکستان هستند باشکست احتمالی مذاکرات رخ ندهدوگمی هوشمندانه تر به ایران برگردند دشمن خیلی خبیث است هیچ کاری ازاو بعید نیست.
    • IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      هنوز در جنگیم ناو جنگی را باید بزنیم. این‌جا خاک امریکا نیست که درخواست مشارکت دارد، عوارض عبورومرور از آب سرزمینی را باید بگیریم. او از مذاکره همین را می‌خواست: یک تنفس و محکوم کردن ما در شورای امنیت و...
    • IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      سلام و درود و دعای ما نثار رزمندگان عزیزمان . با توکل به خداوند پیروز نهایی با جبهه اسلام ناب و مقاومت است . وعده پیروزی جبهه حق حتمیست انشالله . در پناه خداوند سلامت باشید الهی امین
    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      احتمال اینکه جنگ کنند هست

