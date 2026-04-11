تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه شماره ۵۸ خود و در واکنش به عبور کشتی های نظامی از تنگه هرمز اعلام کرد: هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه خواهد شد.

این اطلاعیه می افزاید: نیروی دریایی سپاه با اقتدار کامل مدیریت هوشمند تنگه هرمز را در اختیار دارد و اجازه عبور برابر ضوابط خاص صرفا به شناورهای غیر نظامی داده می شود.

این اطلاعیه خاطرنشان می سازد: اخبار منتشره در خصوص عبور شناورهای آمریکایی از تنگه تکذیب می‌شود و با هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی با قاطعیت کامل برخورد سخت خواهد شد.