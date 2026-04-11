۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۱۶

مذاکرات ایران و آمریکا بدون توافق به پایان رسید

علی‌رغم تلاش‌های هیئت مذاکره کننده ایرانی، زیاده خواهی‌های طرف آمریکایی مانع چارچوب مشترک و توافق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود حدود ۲۱ ساعت مذاکره و تلاش دیپلماتیک؛ زیاده خواهی های امریکایی ها مانع رسیدن به توافق شد.

هیئت ایرانی در این ۲۱ ساعت مذاکره ممتد و پرفشار، ابتکار های مختلفی ارائه کرد، اما آمریکایی ها مانع پیشرفت مذاکرات شدند

خبرها حکایت از آن دارد که مسئله‌های مختلفی از جمله موضوع تنگه هرمز و حقوق هسته ای و موضوعات دیگر از موارد اختلافی بوده است.

خاطرنشان می سازد که قبلا خبرهایی با این مضمون که مذاکرات به روز دوم کشیده خواهد شد از طرف منابع مختلف ذکر شده بود که منابع رسمی آن را تایید نکرده بودند.

هنوز برنامه‌ای برای زمان و مکان و دور بعدی مذاکرات اعلام نشده است.

ونس: هنوز به توافقی که مورد قبول طرف ایرانی باشد، نرسیده‌ایم

معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در اظهار نظری پس از مذاکرات گفت: چندین ساعت مذاکره کردیم و هنوز به توافقی که مورد رضایت طرفین باشد، نرسیده‌ایم.

وی افزود: ما هنوز به توافقی که مورد قبول طرف ایرانی باشد، نرسیده‌ایم.

ونس گفت: هیئت پاکستانی تلاش‌های قابل‌توجهی برای نزدیک‌کردن دیدگاه‌های طرفین انجام داده است و خبر بد این است که ما به توافق نرسیده‌ایم. بنابراین، ما درحالی به آمریکا بازمی‌گردیم که توافقی حاصل نشده است.

معاون رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: آن‌ها ترجیح دادند شرایط ما را نپذیرند. هیئت ایرانی چیزی قوی که تأیید کند ایران به‌دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست؛ ارائه نکرده است.

او درباره پیشنهاد آمریکا در جریان مذاکرات گفت: «ما با یک پیشنهاد بسیار ساده اینجا را ترک می‌کنیم؛ روشی برای تفاهم که پیشنهاد نهایی و بهترین پیشنهاد ماست. باید ببینیم آیا ایرانی‌ها آن را می‌پذیرند یا نه.»

ونس درباره آنچه آمریکا در خصوص برنامه هسته‌ای ایران نیاز دارد، افزود:«ما نیاز داریم یک تعهد صریح ببینیم مبنی بر اینکه آن‌ها به دنبال سلاح هسته‌ای نخواهند رفت و همچنین به دنبال ابزارهایی که امکان دستیابی سریع به سلاح هسته‌ای را فراهم می‌کند، نخواهند بود. ما هنوز چنین چیزی ندیده‌ایم، اما امیدواریم که ببینیم.»

بقائی: موفقیت مذاکرات منوط به پذیرش حقوق حقه و منافع مشروع ایران است

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با ارائه گزارش کوتاهی از مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان در شبکه ایکس نوشت: دیپلماسی برای ما ادامه جهاد مقدس مدافعان ایران زمین است. تجربه بدعهدی‌ها و بدسگالی‌های آمریکا را فراموش نکرده و نمی‌کنیم. همانطور که جنایات شنیع ارتکابی آنها و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را نخواهیم بخشید.

وی افزود: امروز روز پر کار و طولانی برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد بود. مذاکرات فشرده‌ای که از صبح روز شنبه با مساعی جمیله و میانجیگری پاکستان شروع شد تا الان بدون وقفه ادامه داشته و پیام‌ها و متون متعددی بین دو طرف تبادل شده است. مذاکره‌کنندگان ایرانی، از همه توان و تجربه و دانش خود برای صیانت از حقوق و منافع ایران بهره می‌گیرند. داغ سنگین بزرگان و عزیزان و هم‌وطنانمان، عزم ما را در پیگیری منافع و حقوق ملت ایران جزم‌تر از هر زمانی کرده است.

بقائی ادامه داد: هیچ چیزی نمی‌تواند و نباید ما را از پیگیری رسالت سترگ تاریخی خود در قبال میهن محبوب و تمدن شریف ایرانی باز دارد. جمهوری اسلامی ایران مصمم به استفاده از همه ابزارها از جمله دیپلماسی برای تامین منافع ملی و حراست از مصالح کشور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره داشت: در ۲۴ ساعت گذشته در مورد ابعاد مختلف موضوعات اصلی مذاکره شامل تنگه هرمز، موضوع هسته‌ای، غرامت جنگ، رفع تحریم‌ها و خاتمه کامل جنگ علیه ایران و در منطقه گفتگو شد.

وی افزود: موفقیت این فرآیند دیپلماتیک منوط به جدیت و حسن نیت طرف مقابل و خودداری از زیاده‌خواهی و خواسته‌های غیرقانونی و پذیرش حقوق حقه و منافع مشروع ایران است.

بقائی در پایان خاطرنشان کرد: از دولت و مردم خونگرم و شریف جمهوری اسلامی پاکستان به‌خاطر میزبانی مذاکرات و مساعی جمیله آنها در پیشبرد این روند قدردانی می‌کنیم.

تیم آمریکایی اسلام آباد را ترک کرد

پس از زیاده‌خواهی طرف آمریکایی و عدم حصول توافق، هیئت مذاکره کننده ایالات متحده به سرپرستی جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اسلام آباد را ترک کرد.

سی‌بی‌اس: گفت‌وگوهای مستقیم آمریکا، ایران و پاکستان بیش از ۹ ساعت طول کشید

شبکه سی بی اس نیوز نیز اعلام کرد: گفت‌وگوهای مستقیم میان آمریکا، ایران و پاکستان بیش از ۹ ساعت طول کشیده است.

این شبکه افزود: این گفت‌وگوها تا ساعت ۲ بامداد روز یکشنبه به وقت محلی همچنان ادامه داشت.

این رسانه آمریکایی اشاره داشت: ونس، جرد کوشنر، داماد رئیس جمهور ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، در جریان مذاکرات سه جانبه رو در رو با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و حداقل یک مقام پاکستانی دیدار کرده اند.

    • ایرج IR ۰۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      امیدوارم اشتباه بکنم ولی به نظر میاد برا بار سوم آمریکاییا با استفاده از آتش‌بس موقت رفتن برا تجدید قوا و اگه خدای ناکرده اینجوری بشه یعنی از یه سوراخ 3بار گزیده شدیم.
    • IR ۰۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      باید در معرفی متجاوز بیشتر اصرار و استقامت می کردید وگرنه به بهانه غرامت دارایی های ایران در همه جا مصادره می شود خیلی واجب و فوری
    • IR ۰۶:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      جنگ نباید میشد حالا که شده باید یک طرف پیروز بشود بریم راند بعدی !!
    • IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      با گذر زمان و ادامه ی مقاومت مردم و نیروهای مسلح توانمند ایران ، پیروزی پررنگ تر و مانا تر در انتظار ایران و جبهه ی مقاومت خواهد بود ان شا الله
    • IR ۰۶:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آمریکا واقعا چه کاره دنیا است که درباره داشتن سلاح هسته ای ایران نظر میدهد؟ اگر آمریکا مسوول سلاح هسته ای است پس آژانس انرژی اتمی چه کاره است که تاسیسات هسته ای ایران راکنترل میکند؟ طبق قوانین بین المللی ایران حق غنی سازی دارد پس درخواست توقف غنی سازی ایران از سوی آمریکا ‌وجاهت قانونی ندارد. و تمام!
      • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      • IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        ترامپ جنایتکار از سال 1397 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است. ترامپ جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبوده است.
    • IR ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      خدا به مردم رحم کند.
    • نمازی IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      حقوق حقه منطقی در همه موارد غنی سازی دفاع نظامی را آمریکا نمی‌پذیرد این یعنی جنگ طلبی فاشیستی آمریکایی نماینده مردم آمریکا دولت آمریکا می‌باشد تشویق به تنش بیشتر پس آداب مذاکره فاصله گرفتن از صلح دایم می‌باشد در واقع محکومیت اصل مذاکره است هدف مذاکره به چالش کشیدن است تبلیغات علیه جمهوری اسلامی معنی ندارد آمریکا پیوند باجاه طلبی جنگ طلبی دارد آینده‌ای جز شکست ندارد باتشکر
    • IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      با تشکر صمیمانه از زحمات گروه دیپلماسی به ریاست آقای قالیباف و زحمات ریس جمهور عزیز و دولت در موضوع مذاکره که از حقوق ایران جان و ملت بزرگ ایران کوتاه نیامدید ما مردم قاطعانه پشتیبان شما هستیم و با تمام قدرت در صحنه حضور داریم .
    • IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ما دست برتر راداریم وترامپ علیرغم فریبکاری ورجزخوانی های تکراری تحت فشارشدیدبرای خروج ازاین بن بست است وتکرار جنگ هیچ نفعی برایش نخواهد داشت.ادامه فشارهابه دشمن احتمالا راه های خوبی رابازخواهدکرد.
    • IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
    • IR ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      مسائل داخلی ایران از جمله غنی‌سازی و حتی ساخت سلاح هسته‌ای هیچ ربطی به آمریکا ندارد. آمریکا فقط می‌تواند در مورد شیوه کشته شدن ترومپت کودک‌آزار نظر دهد.
    • مریم IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آخه چرا باز رفتید مذاکره؟ اینها که مشخصا دروغگو و دغلبازند و بارها در حین مذاکره جنگ شروع کردند! چرا ما را کوچک میکنید؟؟؟
    • ناشناس IR ۰۷:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      دم تون گرم که سر خم نکردین و تن به ذلت ندادین ایرانی جماعت حرف زور تو کتش نمیره
    • IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      مواظب ترور باشید که تهدید هم کرده‌اند ایشالا سالم برگردند مقامات.
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      خدا همه مسئولین زحمت کش رو حفظ کنه. تمام زندگی شون رو گذاشتن برای ایران
    • احسان IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      تشکر از هیات مذاکره کننده که عزت ایران رو معامله نکردن پیروزی وعده الهی است
    • IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آمریکا میگه ما واسه نفت حمله کردیم. بعد جی دی ونس میاد میگه چون ایران نشانه های قابل تاییدی که بگه دنبال هسته ای نیست ارائه نکرد توافق نشد. ما چاره ای جز احترام گذاشتن به منطق نداریم. منطق هم میگه: کسی که خودش سلاح هسته ای داره و ازش استفاده هم کرده، صلاحیت این رو نداره که به یه کشور دیگه بگه تو نباید سلاح هسته ای داشته باشی. فقط کسی مجاز به گفتن این جمله ست که خودش هم سلاح هسته ای نداشته باشه. همین. واقعا همین
    • IR ۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ایران بدنبال سلاح هسته ای نبوده ونیست معلوم نیست این دروغ ها رو کی گفته ولی هرکی می گه خدا لعنتش کنه ورسواش کنه ونابودش کنه خدا شاهده وهمه هم میدونند که ایران بدنبال سلاح هسته ای نیست
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      +تمدید استرس و اضطراب
    • IR ۰۸:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      اگه دوباره گفتن مذاکره عرصه را براشون تنگتر کنید ،بیچاره شون کنیدهزینه هاشون باید بالا بره تا دفعه دیگه جرزنی نکنن
    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      مردم وطن پرست ایرانی باید از ایران حمایت کنن مراقب تجزیه طلب ها و وطن فروشها باشن اینا دست پرورده اسراییل تروریست هستن برای برهم زدن امنیت و تجزیه ایران
    • IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان هم و مانند عمان، رم و ژنو بدون توافق و بدون نتیجه به پایان رسید
    • IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      سازمان های بین المللی دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند. از نهاد های بین المللی می خواهیم دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند.
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مداخله‌جویانه و مزورانه است که هیچ ایرانی عاقل و میهن‌دوستی ادعای دوستی و دلسوزی رژیمی که سابقه طولانی در دخالت در امور ایران و ارتکاب جنایات گوناگون علیه ایرانیان دارد - از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا همدستی با صدام ملعون در جنگ تحمیلی ۱۳۶۷-۱۳۵۹ و استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه فرزندان ایران، و از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا تحمیل تحریم‌های ظالمانه و همدستی با رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای و کشتار دانشمندان و ...
    • IR ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      قاتل سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد در 13 دی ماه سال 1398 یک حیوان تمام عیار است
    • IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اروپا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      هر کس به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعتماد کرد، ضربه خورد. هر کس به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد. هر کس به اروپا اعتماد کرد، ضربه خورد.
    • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه جنایت می کنند، آدم می کشند، بمباران می کنند، تجاوز می کنند، حمله می کنند، قتل‌عام می‌کنند و دست به اقدامات تروریستی می زنند چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟
    • IR ۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      بلایی به سر آمریکایی‌ها خواهیم آورد که پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند سازمان ملل باید به این موارد رسیدگی کند؛ اگر سازمان ملل کاره‌ای نیست ما هم بلدیم چه کار کنیم، آمریکایی‌ها در نقاط وسیع جهان به ویژه در غرب آسیا، پایگاه دارند و آن موقع بلایی به سر آنها خواهد آمد که این پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند.
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      مذاکره با آمریکا اشتباه از سوی ایران بوده است مشکل ایران با آمریکا از طریق مذاکره حل نخواهد شد و حل نمی شود و از سال 1392 تاکنون برای همه مردم ایران، منطقه و جهان ثابت شده است پس مذاکره ایران با آمریکا غلط و اشتباه بوده است. آمریکا مورد اعتماد ما نیست و از سال 1332 تاکنون هم نبوده است. آمریکا از سال 132 تاکنون در امور داخلی ایران دخالت و مداخله می کند و همچنان نیز ادامه می دهد. آمریکا از سال 1332 تاکنون دشمن درجه یک ملت ایران بوده است
    • IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ترامپ جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است.
    • IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ترامپ از همان ابتدا در آتش بس شرایط ایران را قبول نکرده است.
    • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      و این در حالی است که ایران در آتش بس اعلام کرده است که آمریکا همه شرایط ایران را قبول کرده است سئوال اینجاست که پس چه شد
      • IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ۱- عدم تجاوز ۲- استمرار کنترل ایران بر تنگه هرمز ۳- پذیرش غنی سازی ۴- رفع همه تحریم های اولیه ۵- رفع همه تحریم های ثانویه ۶- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای امنیت ۷- خاتمه تمامی قطعنامه های شورای حکام ۸- پرداخت خسارت ایران ۹- خروج نیروهای رزمی آمریکا از منطقه ۱۰- توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله علیه مقاومت اسلامی قهرمان لبنان.
      • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        ترامپ جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است. نتانیاهو جنایتکار مرتکب «جنایت جنگی و جنایتکار علیه بشریت» شده است.
      • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
        تا انتقام نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم! هیچگاه مذاکره ای در کار نخواهد بود. ما تا زمانی که انتقام خون قائد مسلمانان دنیا را نگیریم، یقه ترامپ را رها نمی‌کنیم. این سنگین ترین توطئه ای بود که علیه ایران کردند اما هیچگاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید. تنگه هرمز هرگز باز نمی شود، هیچ مذاکره ای نشده و نخواهد شد.جنگ‌، صلح و مذاکره از اختیارات ولی‌فقیه است. منطقه در تنگه هرمز از ایران شکست خورد. جهان در تنگه هرمز از ایران شکست خورد.
      • IR ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      گزارش ونس از مذاکرات اسلام آباد: به توافق نرسیدیم معاون رئیس‌جمهور آمریکا: مذاکرات با ایران پس از ساعت‌ها گفت‌وگو بدون دستیابی به توافق به پایان رسید.
    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      کیهان: شکست مذاکرات هم به سود ما است | کلید هرمز در دست تهران است روزنامه «کیهان» با تأکید بر اینکه ایران این‌بار نه از موضع اعتمادسازی بلکه با منطق «قدرت و مطالبه» وارد گفت‌وگو شده ، نتیجه می‌گیرد که حتی در صورت شکست مذاکرات نیز، به‌دلیل تسلط بر اهرم‌های ژئوپلیتیکی مانند تنگه هرمز، دست برتر را در معادلات حفظ خواهد کرد.
    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      العربی الجدید: لبنان و تنگه هرمز، موانع اصلی مذاکرات اسلام‌آباد بودند منابع پاکستانی به العربی الجدید گفتند: آمریکا پذیرش پرونده لبنان را در توافق با ایران نپذیرفت و خواستار واگذاری کامل آن به اسرائیل شد. همچنین بر سر نقش ایران در تنگه هرمز و بررسی برنامه موشکی اختلاف وجود داشت. ونس نیز مسئله اصلی را سلاح هسته‌ای خواند.
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      موضوع مذاکره ایران با آمریکا در پاکستان هیچ ارتباطی و ربطی برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ندارد. موضوع مذاکره ایران با آمریکا در پاکستان در مورد تجاوز و حمله غیر قانونی و غیر انسانی آمریکا و اسرائیل در این مدت 40 روزه به ایران بوده است. آمریکا، اسرائیل، هر دو در تجاوز و حمله به ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند. آمریکا و اسرائیل که بدون دلیل و بدون علت به ایران تجاوز و حمله کردند و باید مجازات شوند.
      • IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ترامپ یک دروغگوی متوهم است. اقدامات ترامپ در قبال ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی بود. آیا تاکنون رئیس‌جمهوری سخنرانی جنگی نامرتبط‌تر، بی‌ربط‌تر و ناهماهنگ‌تر از این سخنرانی ایراد کرده است؟ اقدامات ترامپ در قبال ایران یکی از بزرگترین اشتباهات سیاسی در تاریخ کشورمان خواهد بود. ناتوانی ترامپ از تعیین اهداف کاملا آشکار بوده و باعث گریختن متحدان خود و نادیده گرفتن مشکلات معیشتی آمریکایی ها شده است. در حالی که عملیات های تلافی جویان ایران سرسختانه علیه اهداف دشمن ادامه دارد.
    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      در حالی که عملیات های تلافی جویان ایران سرسختانه علیه اهداف دشمن ادامه دارد. ترامپ طبق معمول در سخنرانی تازه خود مدعی پیروزی در برابر ایران شد. تنها چیزی که می‌توانیم انتظار داشته باشیم، دروغ‌های بیشتر ترامپ است. این مرد متوهم خطری برای کشور ما و جهان است. ترامپ طبق معمول به ما دروغ گفت. بیش از دو هفته پیش گفت: «ما برنده شدیم». اگر اینطور است، پس چرا هنوز در این وضعیت هستیم؟ بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      زمان اخراج نیرو‌های امریکا از منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ در منطقه هستند
    • IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      هر گونه تهدید و تجاوز پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهد کرد آمریکا، اسرائیل و دشمنان کشورمان در صورت هر گونه تهدید و تجاوز، پاسخ کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد.
    • IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      طرح آمریکا جنایتکار برای سرنگونی حکومت ایران شکست خورده است. طرح ترامپ جنایتکار برای سرنگونی حکومت ایران شکست خورده است. طرح اسرائیل جنایتکار برای سرنگونی حکومت ایران شکست خورده است. طرح نتانیاهو جنایتکار برای سرنگونی حکومت ایران شکست خورده است.
    • IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      هر کشتی‌ جنگی وارد تنگه هرمز شود می زنیم و نابود می کنیم
    • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      این مذاکره و موضوعش مذاکره‌ی جنگه و ربطی به موضوعات و مذاکرات قبلی نداره. در این مذاکره باید به تازش، تجاوز، کشتار، و جبران خسارت‌ها پرداخته بشه و موضوعات دیگر موضوعات ثانوی باشند، عدم تجاوز مجدد، حقوق ایرانیان، عدم تجاوز به هم‌پیمانان شیعه، مهار اسراییل، خون‌بهای رهبر شهید، و ...
    • IR ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آمریکا جنایتکار باید خسارت جنگ 12 روزه را بپذیرد آمریکا جنایتکار باید خسارت ناآرامی های دی ماه سال 1404 را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید خسارت جنگ 40 روزه را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید خسارت حمله به تآسیسات صلح آمیز هسته ای ایران را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید خسارت حمله به مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران را بپذیرد. آمریکا جنایتکار باید پول بابت ترور رهبر انقلاب و نظامیان ایران را بپذیرد.
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      سئوال اینجاست که پس توافق ایران با آمریکا جنایتکار، کشورهای اروپایی جنایتکار و... در سال 1394 بابت چه بوده است. و ما دیگر توافق جدیدی نمی‌خواهیم
    • IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      امريكا با خودشم سازش نداره از تمام گروه ديپلماسى ممنونيم و ما مردم پشت نظام هستيم لعنت بر تمام ناسازگاران
    • IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      ایران مورد موضوع جنایت، تجاوز و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران را در دادگاه های بین المللی پیگیری کند، نه در پاکستان
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      دلیل ناکامی مذاکرات اسلام آباد به خاطر باز هم و هنوز هم تکرار دخالت و مداخله آمریکا در ایران و منطقه و... بوده است.
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      و ما از سال 1339 تاکنون با دولت های وحشی آمریکا جنایتکار و هم نیروهای متجاوز تروریست های ارتش و حشی آمریکا جنایتکار و مزدورانشان نبرد، مبارزه و جنگ هستیم
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      نیروی هوایی متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار، هر دو با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار به صورت غیر قانونی و بدون دلیل و بدون علت به ایران تجاوز و حمله کردند و مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند

