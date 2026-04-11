مذاکرات ایران و آمریکا بدون توافق به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود حدود ۲۱ ساعت مذاکره و تلاش دیپلماتیک؛ زیاده خواهی های امریکایی ها مانع رسیدن به توافق شد.
هیئت ایرانی در این ۲۱ ساعت مذاکره ممتد و پرفشار، ابتکار های مختلفی ارائه کرد، اما آمریکایی ها مانع پیشرفت مذاکرات شدند
خبرها حکایت از آن دارد که مسئلههای مختلفی از جمله موضوع تنگه هرمز و حقوق هسته ای و موضوعات دیگر از موارد اختلافی بوده است.
خاطرنشان می سازد که قبلا خبرهایی با این مضمون که مذاکرات به روز دوم کشیده خواهد شد از طرف منابع مختلف ذکر شده بود که منابع رسمی آن را تایید نکرده بودند.
هنوز برنامهای برای زمان و مکان و دور بعدی مذاکرات اعلام نشده است.
ونس: هنوز به توافقی که مورد قبول طرف ایرانی باشد، نرسیدهایم
معاون رئیس جمهور آمریکا نیز در اظهار نظری پس از مذاکرات گفت: چندین ساعت مذاکره کردیم و هنوز به توافقی که مورد رضایت طرفین باشد، نرسیدهایم.
وی افزود: ما هنوز به توافقی که مورد قبول طرف ایرانی باشد، نرسیدهایم.
ونس گفت: هیئت پاکستانی تلاشهای قابلتوجهی برای نزدیککردن دیدگاههای طرفین انجام داده است و خبر بد این است که ما به توافق نرسیدهایم. بنابراین، ما درحالی به آمریکا بازمیگردیم که توافقی حاصل نشده است.
معاون رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: آنها ترجیح دادند شرایط ما را نپذیرند. هیئت ایرانی چیزی قوی که تأیید کند ایران بهدنبال دستیابی به سلاح هستهای نیست؛ ارائه نکرده است.
او درباره پیشنهاد آمریکا در جریان مذاکرات گفت: «ما با یک پیشنهاد بسیار ساده اینجا را ترک میکنیم؛ روشی برای تفاهم که پیشنهاد نهایی و بهترین پیشنهاد ماست. باید ببینیم آیا ایرانیها آن را میپذیرند یا نه.»
ونس درباره آنچه آمریکا در خصوص برنامه هستهای ایران نیاز دارد، افزود:«ما نیاز داریم یک تعهد صریح ببینیم مبنی بر اینکه آنها به دنبال سلاح هستهای نخواهند رفت و همچنین به دنبال ابزارهایی که امکان دستیابی سریع به سلاح هستهای را فراهم میکند، نخواهند بود. ما هنوز چنین چیزی ندیدهایم، اما امیدواریم که ببینیم.»
بقائی: موفقیت مذاکرات منوط به پذیرش حقوق حقه و منافع مشروع ایران است
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با ارائه گزارش کوتاهی از مذاکرات ایران-آمریکا در اسلامآباد پاکستان در شبکه ایکس نوشت: دیپلماسی برای ما ادامه جهاد مقدس مدافعان ایران زمین است. تجربه بدعهدیها و بدسگالیهای آمریکا را فراموش نکرده و نمیکنیم. همانطور که جنایات شنیع ارتکابی آنها و رژیم صهیونیستی در جریان جنگهای تحمیلی دوم و سوم را نخواهیم بخشید.
وی افزود: امروز روز پر کار و طولانی برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد بود. مذاکرات فشردهای که از صبح روز شنبه با مساعی جمیله و میانجیگری پاکستان شروع شد تا الان بدون وقفه ادامه داشته و پیامها و متون متعددی بین دو طرف تبادل شده است. مذاکرهکنندگان ایرانی، از همه توان و تجربه و دانش خود برای صیانت از حقوق و منافع ایران بهره میگیرند. داغ سنگین بزرگان و عزیزان و هموطنانمان، عزم ما را در پیگیری منافع و حقوق ملت ایران جزمتر از هر زمانی کرده است.
بقائی ادامه داد: هیچ چیزی نمیتواند و نباید ما را از پیگیری رسالت سترگ تاریخی خود در قبال میهن محبوب و تمدن شریف ایرانی باز دارد. جمهوری اسلامی ایران مصمم به استفاده از همه ابزارها از جمله دیپلماسی برای تامین منافع ملی و حراست از مصالح کشور است.
سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره داشت: در ۲۴ ساعت گذشته در مورد ابعاد مختلف موضوعات اصلی مذاکره شامل تنگه هرمز، موضوع هستهای، غرامت جنگ، رفع تحریمها و خاتمه کامل جنگ علیه ایران و در منطقه گفتگو شد.
وی افزود: موفقیت این فرآیند دیپلماتیک منوط به جدیت و حسن نیت طرف مقابل و خودداری از زیادهخواهی و خواستههای غیرقانونی و پذیرش حقوق حقه و منافع مشروع ایران است.
بقائی در پایان خاطرنشان کرد: از دولت و مردم خونگرم و شریف جمهوری اسلامی پاکستان بهخاطر میزبانی مذاکرات و مساعی جمیله آنها در پیشبرد این روند قدردانی میکنیم.
تیم آمریکایی اسلام آباد را ترک کرد
پس از زیادهخواهی طرف آمریکایی و عدم حصول توافق، هیئت مذاکره کننده ایالات متحده به سرپرستی جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اسلام آباد را ترک کرد.
سیبیاس: گفتوگوهای مستقیم آمریکا، ایران و پاکستان بیش از ۹ ساعت طول کشید
شبکه سی بی اس نیوز نیز اعلام کرد: گفتوگوهای مستقیم میان آمریکا، ایران و پاکستان بیش از ۹ ساعت طول کشیده است.
این شبکه افزود: این گفتوگوها تا ساعت ۲ بامداد روز یکشنبه به وقت محلی همچنان ادامه داشت.
این رسانه آمریکایی اشاره داشت: ونس، جرد کوشنر، داماد رئیس جمهور ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، در جریان مذاکرات سه جانبه رو در رو با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و حداقل یک مقام پاکستانی دیدار کرده اند.
