به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، برهانالدین دوران، رئیس نهاد ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه اعلام کرد: نتانیاهو در غزه دست به نسلکشی زده و به ۷ کشور منطقه حمله کرده و در اقدامی از سر استیصال حتی رئیسجمهور اردوغان را نیز هدف [حملات لفظی] قرار داده است.
وی افزود: نتانیاهو یک جنایتکار است که علیه او احکام بازداشت صادر شده و دیگر دوستی برایش نمانده و با هدف ادامه حضور سیاسی خود، منطقه را به سوی هرجومرج و درگیری سوق میدهد.
این مقام ترکیهای تأکید کرد: همگان میدانند که نتانیاهو هیچ ارزش اخلاقی و مشروعیتی ندارد که این اختیار را به وی بدهد که به موعظه دیگران بپردازد.
وی تأکید کرد: نتانیاهو دیر یا زود بابت جنایات هایش علیه بشریت، محاکمه خواهد شد.
اظهارات دوران پس از آن بیان می شود که نتانیاهو در پیامی به اردوغان، وی را آماج حملات شدید لفظی قرار داده بود.
نظر شما