۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲:۴۳

مقام ترکیه‌ای: نتانیاهو منطقه را به سوی هرج‌ومرج سوق می‌دهد

یک مقام ترکیه ای اعلام کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیگر دوستی برایش باقی نمانده و وی برای این که در قدرت بماند، منطقه را به سوی هرج و مرج پیش می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، برهان‌الدین دوران، رئیس نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه اعلام کرد: نتانیاهو در غزه دست به نسل‌کشی زده و به ۷ کشور منطقه حمله کرده و در اقدامی از سر استیصال حتی رئیس‌جمهور اردوغان را نیز هدف [حملات لفظی] قرار داده است.

وی افزود: نتانیاهو یک جنایتکار است که علیه او احکام بازداشت صادر شده و دیگر دوستی برایش نمانده و با هدف ادامه حضور سیاسی خود، منطقه را به سوی هرج‌ومرج و درگیری سوق می‌دهد.

این مقام ترکیه‌ای تأکید کرد: همگان می‌دانند که نتانیاهو هیچ ارزش‌ اخلاقی و مشروعیتی ندارد که این اختیار را به وی بدهد که به موعظه دیگران بپردازد.

وی تأکید کرد: نتانیاهو دیر یا زود بابت جنایات هایش علیه بشریت، محاکمه خواهد شد.

اظهارات دوران پس از آن بیان می شود که نتانیاهو در پیامی به اردوغان، وی را آماج حملات شدید لفظی قرار داده بود.

    نظرات

    • IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      چقدر دیر فهمیدید
    • IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      با این جنگ طلبی که اسرائیل داره به ضررخودش،تمام میشه وکلا به ضرر اسرائیلی ها تمام میشه
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      اسرائیل سالها با مظلوم نمایی و ریختن اشک تمساح ، کمک های نظامی کلان دریافت کرد و الان چهره ی واقعی و دیو صفتش را نشان داد چون انبارهایش را پر از سلاح کرده دیگر نیاز به کسی حتی آمریکا ندارد و می‌تواند پروژه ی اسراییل بزرگ را جلو ببرد، نتانیاهو از یک طرف، گروه های تجزیه طلب مثل کردها را حمایت میکند برای تجزیه ی کشورهای بزرگ مثل ایران و ترکیه و نقش دایه ی مهربان تر از مادر بازی میکند و از طرف دیگر هزاران انسان بیگناه، زن و کودک را دقیقا برای یک گروه کوچک که مخالف جنایت هایش هستند، قتل عام میکند
    • IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      تنها عنصر جنگ طلب ، ضد حقوق بشری و مانع صلح در دنیا ، نتانیاهو و کابینه ی افراطی او هستند ، اسرائیل باید محکوم و تحریم شود و از اجازه دهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای اش بازدید کند و در نهایت خلع سلاح اتمی شود

