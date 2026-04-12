موفقیت مذاکرات منوط به پذیرش حقوق حقه و منافع مشروع ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با ارائه گزارش کوتاهی از مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان در شبکه ایکس نوشت: دیپلماسی برای ما ادامه جهاد مقدس مدافعان ایران زمین است. تجربه بدعهدی‌ها و بدسگالی‌های آمریکا را فراموش نکرده و نمی‌کنیم. همانطور که جنایات شنیع ارتکابی آنها و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را نخواهیم بخشید.

وی افزود: امروز روز پر کار و طولانی برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد بود. مذاکرات فشرده‌ای که از صبح روز شنبه با مساعی جمیله و میانجیگری پاکستان شروع شد تا الان بدون وقفه ادامه داشته و پیام‌ها و متون متعددی بین دو طرف تبادل شده است. مذاکره‌کنندگان ایرانی، از همه توان و تجربه و دانش خود برای صیانت از حقوق و منافع ایران بهره می‌گیرند. داغ سنگین بزرگان و عزیزان و هم‌وطنانمان، عزم ما را در پیگیری منافع و حقوق ملت ایران جزم‌تر از هر زمانی کرده است.

بقایی ادامه داد: هیچ چیزی نمی‌تواند و نباید ما را از پیگیری رسالت سترگ تاریخی خود در قبال میهن محبوب و تمدن شریف ایرانی باز دارد. جمهوری اسلامی ایران مصمم به استفاده از همه ابزارها از جمله دیپلماسی برای تامین منافع ملی و حراست از مصالح کشور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره داشت: در ۲۴ ساعت گذشته در مورد ابعاد مختلف موضوعات اصلی مذاکره شامل تنگه هرمز، موضوع هسته‌ای، غرامت جنگ، رفع تحریم‌ها و خاتمه کامل جنگ علیه ایران و در منطقه گفتگو شد.

وی افزود: موفقیت این فرآیند دیپلماتیک منوط به جدیت و حسن نیت طرف مقابل و خودداری از زیاده‌خواهی و خواسته‌های غیرقانونی و پذیرش حقوق حقه و منافع مشروع ایران است.

بقایی در پایان خاطرنشان کرد: از دولت و مردم خونگرم و شریف جمهوری اسلامی پاکستان به‌خاطر میزبانی مذاکرات و مساعی جمیله آنها در پیشبرد این روند قدردانی می‌کنیم.