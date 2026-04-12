۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۴:۲۴

بقایی:

موفقیت مذاکرات منوط به پذیرش حقوق حقه و منافع مشروع ایران است

سخنگوی وزارت امور خارجه با ارائه گزارش کوتاهی از مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان در شبکه ایکس نوشت: موفقیت این فرآیند دیپلماتیک منوط به پذیرش حقوق حقه و منافع مشروع ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه با ارائه گزارش کوتاهی از مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان در شبکه ایکس نوشت: دیپلماسی برای ما ادامه جهاد مقدس مدافعان ایران زمین است. تجربه بدعهدی‌ها و بدسگالی‌های آمریکا را فراموش نکرده و نمی‌کنیم. همانطور که جنایات شنیع ارتکابی آنها و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم را نخواهیم بخشید.

وی افزود: امروز روز پر کار و طولانی برای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد بود. مذاکرات فشرده‌ای که از صبح روز شنبه با مساعی جمیله و میانجیگری پاکستان شروع شد تا الان بدون وقفه ادامه داشته و پیام‌ها و متون متعددی بین دو طرف تبادل شده است. مذاکره‌کنندگان ایرانی، از همه توان و تجربه و دانش خود برای صیانت از حقوق و منافع ایران بهره می‌گیرند. داغ سنگین بزرگان و عزیزان و هم‌وطنانمان، عزم ما را در پیگیری منافع و حقوق ملت ایران جزم‌تر از هر زمانی کرده است.

بقایی ادامه داد: هیچ چیزی نمی‌تواند و نباید ما را از پیگیری رسالت سترگ تاریخی خود در قبال میهن محبوب و تمدن شریف ایرانی باز دارد. جمهوری اسلامی ایران مصمم به استفاده از همه ابزارها از جمله دیپلماسی برای تامین منافع ملی و حراست از مصالح کشور است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره داشت: در ۲۴ ساعت گذشته در مورد ابعاد مختلف موضوعات اصلی مذاکره شامل تنگه هرمز، موضوع هسته‌ای، غرامت جنگ، رفع تحریم‌ها و خاتمه کامل جنگ علیه ایران و در منطقه گفتگو شد.

وی افزود: موفقیت این فرآیند دیپلماتیک منوط به جدیت و حسن نیت طرف مقابل و خودداری از زیاده‌خواهی و خواسته‌های غیرقانونی و پذیرش حقوق حقه و منافع مشروع ایران است.

بقایی در پایان خاطرنشان کرد: از دولت و مردم خونگرم و شریف جمهوری اسلامی پاکستان به‌خاطر میزبانی مذاکرات و مساعی جمیله آنها در پیشبرد این روند قدردانی می‌کنیم.

    • IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      مرگ یکبار شیون یکبار . حتی ذره ای از حقوق ایران جان و مردم عزیز کوتاه نیایید . ما مردم قاطعانه پشتیبان شما هستیم و در صحنه حضور داریم . آقای بقایی قوی حرف بزن ما مردم کنار شما هستیم شغال های آمریکایی مجبور به پذیرش خواسته های ملت ایران خواهند بود
    • IR ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      مذاکرات منوط است به ...؟!!!! مذاکرات منوط بود! مذاکرات تمام شد جناب بقایی و روسیاهیش برای غرب‌پرستانی ماند که خیال می‌کردند آمریکا اهل دادن حق و حقوق ملت‌هاست!!!
    • IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      برای بار هزارم، بدعهدی و زورگویی آمریکایی‌ها اثبات شد! اگرچه بر کسانی که در سرشان به جای مغز، گچ است تأثیری ندارد.
    • IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      این ماهستیم که اکنون اهرم فشارقدرتمند ودرآمدزایی را دردست داریم."" تنگه هرمز ""
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      آمریکا اگر به خاطر سلاح هسته ای به ایران حمله کرده است پس ما باید به خاطر سلاح هسته ای به آمریکا حمله کنیم آمریکا اگر به خاطر تغییر حکومت نظام جمهوری اسلامی به تهران و سایر شهرهای ایران حمله کرده است پس ما باید به خاطر تغییر حکومت در آمریکا به همه شهرهای آمریکا حمله کنیم
    • پردیس IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      شیاطین ملعون از طریق آتش بس و مذاکره چند تا هدف داشتند کاش این فرصت رو بهشون نمی‌دادیم که باعث کلی ضرر بشه برای ما و متحدان ما ۱: خارج شدن از ضرب الاجل ساعت سه و نیم ( نابودی تمدن ایران) ۲: کسب فرصت برای نقل و انتقالات نظامی به منطقه در سایه امنیت ناشی از آتش بس و مجهزتر کردن خود ۳: ایجاد امید واهی به مذاکره همزمان تشدید حملات به اهداف خود( لبنان،غزه و...) ۴: کنار کشیدن خود از جنگ مستقیم با ایران صد حیف که با این فرصت دادن باعث شدیم چقدر انسان به طور فاجعه باری و با بمب فسفری کشته بشن

