بمباران ۴۸ منطقه در جنوب لبنان؛ رژیم اسرائیل از فسفر سفید استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، جنگنده های رژیم صهیونیستی طی شبانه روز گذشته ۴۸ منطقه، شهر و بخش در جنوب لبنان را هدف حملات وحشیانه خود قرار دادند.

همچنین گزارش شده که در این حملات از بمب های حاوی فسفر سفید نیز استفاده شده است.

حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی که نقض آشکار آتش بس اعلام شده در منطقه به شمار می رود باعث شهادت ۲۷ تن از جمله ۳ تن از نیروهای امدادی شده است. در این حملات بنت جبیل، صیدا، نبطیه، کفر صیر، تول، زفتا و ده ها روستا در جنوب لبنان هدف قرار گرفته اند.

گزارش های رسانه ای حاکی از برجای ماندن ویرانی های گسترده به ویژه در میان منازل شهروندان لبنانی در پی این حملات است.

حمله پهپادی حزب الله به شمال اسرائیل همزمان با سخنرانی نتانیاهو

حزب الله لبنان نیز بامداد امروز در بیانیه ای اعلام کرد که شهرک کریات شمونا در شمال فلسطین اشغالی را هدف حملات پهپادی خود قرار داده است.

براساس این گزارش، این حمله همزمان با سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و تهدیدات پوچ وی علیه مقاومت اسلامی لبنان صورت گرفت.

شبکه الجزیره نیز از شلیک موشک پدافندی برای رهگیری هدفی در آسمان الجلیل اعلی در شمال سرزمین های اشغالی خبر داد.

در همین راستا، مقاومت اسلامی لبنان (حزب‌الله) در بیانیه‌هایی اعلام کرد که با استفاده از پهپادهای انتحاری، یک دستگاه تانک میکاوا را در تپه «العویضه» واقع در منطقه عدیسه در جنوب لبنان و همچنین پادگان «کریات شمونه» را هدف قرار داده است.

حزب‌الله همچنین تأکید کرد که تجمعات نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در مجاورت منطقه بنت‌جبیل، شرق الخیام و شهرک رشاف در جنوب لبنان را موشک باران کرده است.

نماینده فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان در اظهاراتی در گفت وگو با شبکه الجزیره با بیان این که "مانعی برای ورود به مذاکرات نیست، اما نباید مستقیم و زیر آتش باشد.

وی در عین حال تصریح کرد: مخالف شرکت لبنان برای مذاکرات مستقیم با دشمن هستیم و آن را اشتباه بزرگی می‌دانیم.

مذاکره با دشمن صهیونیستی زیر بمباران، اشتباه بزرگی است

در حالی که رژیم صهیونیستی در حال بمباران بی‌وقفه مناطق لبنان است، دولت این کشور در حال تدارک مذاکره با رژیم صهیونیستی است، نماینده فراکسیون حزب‌الله در پارلمان لبنان دراین‌باره گفت: لبنان نباید امتیازات رایگانی به دشمن بدهد، همچنان که « نمی‌خواهیم کسی از طرف لبنان [با اسرائیل] مذاکره کند.»

الموسوی اظهار کرد: توافقی در سطح ملی در لبنان وجود ندارد که به مقامات لبنان اجازه مذاکره مستقیم را بدهد.

الموسوی تصریح کرد: به دلیل خلأ موجود در وظیفه دولت برای دفاع از لبنان، ما این کار را انجام دادیم.

وی به انتقاد از دولت بیروت پرداخت و گفت: مقامات لبنانی در برابر دشمن، تنها خطِ امتیازدهی رایگان را در پیش گرفته‌اند و آنها از فرصتی که ایران در خصوص گنجانده شدن لبنان در توافق میان تهران و واشنگتن فراهم کرد، استفاده نکردند.

دولت بیروت به دنبال نابودی مقاومت است



همزمان با این اظهارات، حسین الحاج حسن عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در سخنانی به شبکه المیادین گفت که برآیند سیاسی به دست آمده در مذاکرات [میان لبنان و رژیم اسرائیل] باید عادلانه بوده و حاکمیت و عزت لبنان را حفظ کند.

وی با بیان اینکه حزب‌الله با دقت و جزئیات روند امور را دنبال می‌کند، تصریح کرد که ما پیش‌داوری نسبت به نتایج نخواهیم داشت، اما نقطه ضعف فعلی، عملکرد دولت لبنان است.

الحاج حسن در انتقادی تند از مسئولان لبنانی گفت که دولت هیچ فشاری برای احقاق حقوق مردم لبنان اعمال نکرده و به جای آن، پی‌درپی در حال امتیاز دادن است.

وی تأکید کرد که این رویکرد دولت نه از روی ضعف، بلکه بر اساس یک تصمیم اتخاذ شده است.این نماینده پارلمان لبنان خاطرنشان کرد که تمام دغدغه مقامات کنونی دولت، نابودی مقاومت است، این در حالی است که دشمن اسرائیلی از دولت لبنان می‌خواهد تمام عناصر قدرت کشور را تقدیم کند.