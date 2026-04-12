واژگونی پراید و تانکر سوخت در شاهرود ۲ کشته داشت

محسن مزجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بروز دو فقره حادثه در محور شاهرود- آزاد شهر خبر داد و ابراز کرد: در حادثه اول واژگونی یک تانکر سوخت به پایگاه اورژانس بسطام اعلام شد.

وی از اعزام نیروهای اورژانس به این حادثه خبر داد و ابراز کرد: این تانکر در حوالی گردنه خوش ییلاق واژگون شد که به آتش سوزی آن منجر و در نهایت یک مصدوم این حادثه جان خود را از دست داد.

معاون اورژانس شاهرود همچنین از اطفای حریق این تانکر هم توسط آتش نشانی کلاته خیج خبر داد و ابراز کرد: حادثه دوم واژگونی یک دستگاه پراید در حوالی جاده قهج بود که عوامل اورژانس بسطام بلافاصله به این حادثه هم اعزام شدند.

مزجی ابراز کرد: تنها مصدوم این حادثه هم علیرغم تمام تلاش ها جان خود را به دلیل شدت جرحت های وارده از دست داد.