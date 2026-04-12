خبرگزاری مهر، گروه استانها: استان گیلان به عنوان یکی از قطبهای اصلی کشاورزی کشور، نقش تعیین کنندهای در تأمین امنیت غذایی و سبد مصرفی ایرانیان ایفا میکند.
محصولاتی نظیر برنج، کیوی، فندق، زیتون، گیاهان دارویی و آبزیان تولیدی در این استان، نه تنها سفره مردم گیلان بلکه سفره هموطنان در سراسر کشور را تأمین میکند.
در شرایط جنگی اخیر و همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، سازمان جهاد کشاورزی گیلان با هماهنگی ستاد تنظیم بازار استان، ذخایر راهبردی کالاهای اساسی را برای بیش از سه ماه برنامهریزی کرد.
«صالح محمدی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری مهر به تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار، تمهیدات برای حمایت از تولیدکنندگان و وضعیت سال زراعی جدید پرداخت.
*استان گیلان در حوزه کشاورزی چه جایگاهی در سطح ملی دارد و چه محصولاتی بیشترین نقش را در سبد غذایی ایرانیان ایفا میکنند؟
استان گیلان یک استان کشاورزی با ظرفیتهای کمنظیر است. محصولاتی که در این استان تولید میشود، اختصاص به صرف مردم استان گیلان ندارد، بلکه برای تمام ایرانیان است.
ما در محصولاتی مانند برنج، آبزیپروری، کیوی، فندق، زیتون و گیاهان دارویی، توانایی تولید در سطح بالا داریم. این محصولات بر سر سفره ایرانیان در سراسر کشور قرار میگیرند.
متأسفانه گاهی نگاه به کشاورزی گیلان فقط نگاه استانی است، در حالی که باید در سطح ملی، محکم، عمیق و با برنامه به آن نگاه کرد. چون کشاورزی گیلان مستقیماً در غذای مردم ایران نقش دارد و هرگونه خللی در تولید آن، امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
*در شرایط جنگی اخیر و همزمان با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، چه برنامهریزی دقیقی برای تأمین کالاهای اساسی در استان انجام شد و چه کالاهایی بیشتر در اولویت بودند؟
خوشبختانه ما از قبل از ماه مبارک رمضان، با هماهنگیهای مستمری که استاندار در ستاد تنظیم بازار داشتند، ذخایر راهبردی و استراتژیک استان را برای بیش از سه ماه برنامهریزی کرده بودیم. تأکید ما این بود که از این ذخایر برای مدیریت روزمره بازار استفاده نکنیم، مگر در شرایط سخت و بحرانی. کالاهای پر مصرفی که مردم به آنها نیاز اساسی دارند، شامل گندم، آرد، روغن، شکر، گوشت مرغ، حبوبات و برنج بود. خدا را شکر، امروز این محصولات به وفور در ویترین مغازهها و بازارها دیده میشوند و مردم بدون دغدغه میتوانند نیاز خود را تأمین کنند. ما بنا نداشتیم مردم کوچکترین کمبودی را احساس کنند و الحمدلله این مهم محقق شد.
*ارزیابی شما از سیاست حذف ارز ترجیحی چیست؟ این سیاست چه تأثیری بر بازار و تولیدکنندگان داشت؟
حذف ارز ترجیحی یکی از سیاستهای بسیار مهم، شجاعانه و ارزشمند اقتصادی دولت بود. ما بعد از سالها توانستیم از اقتصاد دستوری فاصله بگیریم و اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا داشته باشیم. این یک تحول بزرگ در نظام اقتصادی کشور محسوب میشود. اما شیرینی و حلاوت این کار، متأسفانه به دلیل شرایط جنگی و التهاباتی که در کشور ایجاد شد، کمتر به طعم مردم و تولیدکنندگان رسید. طبیعی است که هر تحول اقتصادی زمانبر است و نیاز به عبور از یک دوره گذار دارد. قطعاً با عبور از این شرایط سخت، اقتصاد کشور بر این حوزه استوار خواهد شد و مردم و تولیدکنندگان نتایج مثبت آن را لمس خواهند کرد.
*سازوکار نظارت بر توزیع عادلانه کالاها در سطح استان چگونه بود و چه مکانیسمی برای رفع سریع کمبودها پیشبینی شده بود؟
بعد از مرحله تأمین کالاها، مهمترین مرحله، نظارت بر توزیع عادلانه آنها در همه مناطق استان بود. ما یک اتاق وضعیت در استان تشکیل داده بودیم که فرمانداران عزیز به صورت مستمر گزارشات میدانی خود را به آنجا ارسال میکردند. هر جا کوچکترین کمبود یا خللی در بازار مشاهده میشد، بلافاصله تیمهای نظارتی به آن منطقه اعزام و مشکل مرتفع میگردید. هیچ منطقهای نباید احساس محرومیت میکرد. ما در ایام تعطیلات نوروزی و در شرایط جنگی، میزبان هموطنان عزیز از سراسر کشور بودیم. خوشبختانه با استفاده از ظرفیت فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای، انبارهای مدرن و سردخانههای احداث شده، تابآوری استان گیلان در شرایط سخت به خوبی خود را نشان داد و مردم هیچ کمبودی احساس نکردند.
*برای حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان حوزه کشاورزی که در خط مقدم تأمین امنیت غذایی هستند، چه تمهیدات مشخصی دیده شده است؟
یکی از اصلیترین استراتژیها و دقتهای ما در این شرایط، حفظ سرمایهگذاریهایی است که در حوزه بخش کشاورزی انجام شده و همچنین تقویت سرمایهگذاریهای موجود و توسعه آنهاست. در شرایطی که تصمیم مهم اقتصادی حذف ارز ترجیحی اجرا شد، میبایست هوشمندانه رفتار میکردیم تا تولید دچار خدشه نشود و سرمایهگذاریها دچار آسیب و رکود نگردد.
خدا را شکر با حمایتهای استاندار، معاون اقتصادی و همه دستگاههای نظارتی، این طرح را با موفقیت پشت سر گذاشتیم. هر جا نگرانیهایی وجود داشت، بلافاصله از ظرفیت بانکها استفاده کردیم تا تولید پایدار بماند. اعتقاد راسخ من این است که اگر سرمایهگذاری در این شرایط حساس دچار مشکل شود و بیفتد، احیای مجدد آن بسیار سختتر از حفظ و تقویت آن خواهد بود. امروز صبح نیز با معاونین سازمان هماهنگی داشتیم برای تقویت سرمایهگذاریهای موجود و حفاظت از آنها که خوشبختانه این روند تداوم خواهد یافت.
*در بحث ترخیص کالاها از بنادر استان، با توجه به شرایط جنگی و تهدیدها، چه اقدامات ویژهای انجام شد؟
استان گیلان به عنوان دروازه ارتباطی با کشورهای حوزه CIS (همسود) نقش مهمی در واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی دارد. با توجه به تهدیدهایی که در زمان جنگ متوجه بنادر و مسیرهای ترخیص کالا بود، ما هماهنگی تنگاتنگی بین گمرک، قرنطینه و سایر بخشهای ذیربط انجام دادیم. هدف این بود که کالاها در کوتاهترین زمان ممکن ترخیص شده و به دست کارخانجات و تولیدکنندگان برسد، به ویژه مواد اولیه و خام که خط تولید را تهدید میکرد. خوشبختانه با جلسات مستمر و هماهنگیهای بینبخشی، هیچ نگرانی در این حوزه نداشتیم و روند ترخیص کالاها با سرعت مناسبی انجام شد.
*وضعیت تولید گوشت مرغ در استان گیلان چگونه است و آیا توانایی تأمین نیاز استان و حتی صادرات به سایر استانها را داریم؟
بله، خوشبختانه استان گیلان در تولید گوشت سفید به ویژه مرغ، به جایگاه قابل قبولی دست یافته است. با سرمایهگذاریهای خوبی که در این حوزه انجام شده، اگر جوجهریزیهای ما روند عادی خود را داشته باشد، روزانه نزدیک به هزار تن گوشت مرغ در استان تولید میشود.
از این میزان، حدود ۳۰۰ تن برای مصرف و توزیع در خود استان کافی است و مابقی یعنی حدود ۷۰۰ تن به استانهایی مانند تهران، البرز و سایر نقاط کشور ارسال میشود. طبیعتاً در ایام تعطیلات که جمعیت استان افزایش پیدا میکند، این عدد جابجا میشود اما به هر حال این توانایی غذایی استان گیلان است که میتواند فراتر از نیاز خود، به سایر هموطنان نیز خدمت کند.
*وضعیت زراعت برنج و آمادگی کشاورزان برای سال زراعی جدید چگونه است؟ چه اقداماتی برای حمایت از کشاورزان برنجکار انجام شده؟
پس از شرایط سختی که در دو، سه سال گذشته در زراعت برنج داشتیم، دغدغه اصلی کشاورزان عزیز ما قیمتهای پایین محصولات کشاورزی بود. با پیگیریهای مستمر و مجدانه رئیس جمهور، استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سال زراعی گذشته شاهد تعیین قیمت نسبتاً واقعی برای برنج و سایر محصولات کشاورزی در استان و کشور بودیم. این اتفاق بسیار مهم، امید را به دل کشاورزان ما برگرداند و باعث شد آنها با انگیزه و امیدواری بیشتری امسال در عرصههای کشاورزی ورود کنند. کشاورزان ما مردمانی پرتلاش، مقاوم و استوار هستند و الحمدلله امروز زمینهای زراعی را میبینیم که با آمادگی کامل در حال شخم و آمادهسازی برای کشت جدید هستند.
*وضعیت منابع آبی استان به ویژه سد سپیدرود که تأمینکننده آب شالیزارهاست، چگونه است؟ آیا برای فصل کشت جدید نگرانی وجود دارد؟
خوشبختانه با تفضلات الهی و رحمت خداوند، امسال وضعیت بارشها در استان گیلان مطلوب بوده است. امروز حجم آب پشت سد سپیدرود بیش از ۷۵۰ میلیون متر مکعب است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۶۵۱ میلیون متر مکعب بود. این افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی، خبر بسیار خوبی برای کشاورزان و شالی کاران عزیز است.
همچنین ورودی آب به سد نیز وضعیت خوبی دارد و جای نگرانی نیست. تا به امروز بیش از ۱۴۲ هزار هکتار از اراضی زراعی استان، عملیات شخم اولیه آنها انجام شده است که این رقم نسبت به سال گذشته رشد قابل توجه و چشمگیری دارد. ان شاءالله در اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان، تصمیمگیری نهایی برای زمان رهاسازی آب و مدیریت آن انجام خواهد شد و کشاورزان میتوانند با خیالی آسوده فصل کشت جدید را آغاز کنند.
