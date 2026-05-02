به گزارش خبرنگار مهر به نقل از صندوق بین‌المللی پول ، بازارهای جهانی انرژی در ماه مارس ۲۰۲۶ با شدیدترین شوک قیمتی طی دو سال اخیر مواجه شده‌اند؛ رخدادی که روند کاهشی قیمت‌ها از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ را به طور کامل معکوس کرده است.

بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، قیمت انرژی در مسیر نزولی قرار داشت؛ به‌گونه‌ای که قیمت گاز طبیعی در اروپا در ژانویه ۲۰۲۶ به پایین‌ترین سطح خود در دو سال گذشته رسیده بود. همچنین قیمت بنزین در آمریکا در ژانویه ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ کاهش یافته بود.

با این حال، از اواخر فوریه و اوایل مارس ۲۰۲۶ قیمت انرژی در نقاط مختلف جهان به‌طور ناگهانی با افزایش شدید روبه‌رو شد.

نمودارهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد شاخص قیمت گاز طبیعی در آسیا که پیش از آغاز جنگ به حدود ۷۰ رسیده بود (در این شاخص، عدد ۱۰۰ نشان‌دهنده قیمت انرژی در ژانویه ۲۰۲۵ است)، در ماه مارس به حدود ۱۴۹ افزایش یافته است؛ موضوعی که بیانگر رشد حدود ۱۱۴ درصدی قیمت گاز طبیعی در کشورهای آسیایی است. همچنین قیمت بنزین در آمریکا نیز با آغاز جنگ علیه ایران حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، افزایش قیمت انرژی می‌تواند موجب کاهش شتاب رشد اقتصادی جهان شود و مصرف‌کنندگان در کشورهای مختلف را تحت فشار قرار دهد. این نهاد هشدار داده است که در صورت تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه، قیمت انرژی ممکن است افزایش بیشتری را تجربه کند و اقتصاد جهانی با آسیب‌های گسترده‌تری مواجه شود.