به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: تالاب بینالمللی زریوار این روزها در شرایطی کمنظیر از نظر حجم آب و طراوت محیطی قرار گرفته است؛ بهطوریکه بارش حدود یکهزار و ۴۰۰ میلیمتر باران در سال آبی جاری، موجب افزایش چشمگیر سطح آب و سرریز شدن خروجی تالاب شده است.
وی افزود: این پدیده که بهگفته کارشناسان در دو دهه اخیر کمتر رخ داده، موجب جاری شدن آب با دبی قابل توجه و شکلگیری مناظری چشمنواز در محدوده تالاب و دامنههای سرسبز اطراف آن شده است؛ چشماندازی که این روزها گردشگران بسیاری را از نقاط مختلف کشور به سوی مریوان کشانده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان اظهار کرد: روزانه تعداد زیادی از علاقهمندان به طبیعت و محیطزیست برای تماشای این پدیده کمنظیر به تالاب زریوار مراجعه میکنند.
زندی افزود: انعکاس نور بر سطح گسترده تالاب، پرواز دستهجمعی پرندگان آبزی و کنارآبزی، آوای دلنشین پرندگان در نیزارها و بازتاب کوهستانهای سرسبز در آب، جلوهای کمنظیر از طبیعت بهاری را رقم زده است.
وی با اشاره به اهمیت زیستمحیطی این تالاب عنوان کرد: زریوار بهعنوان یکی از تالابهای بینالمللی، از مهمترین زیستگاههای طبیعی غرب کشور بهشمار میرود و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی منطقه دارد.
وی ادامه داد: این تالاب میزبان گونههای ارزشمندی از پرندگان از جمله انواع اردکها، حواصیلها و چنگرهاست و همچنین دارای گونههای خاص آبزی است که برخی از آنها منحصراً در این زیستبوم یافت میشوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان خاطرنشان کرد: وجود پوشش گیاهی متنوع، نیزارهای گسترده، چشمههای زیرزمینی و سواحل بکر، زریوار را به یکی از غنیترین مناطق طبیعی کشور از نظر تنوع زیستی تبدیل کرده است.
در کنار ارزشهای زیستمحیطی، ظرفیتهای گردشگری این تالاب از جمله امکان قایقسواری، تماشای طلوع خورشید در مه صبحگاهی و پیادهروی در مسیرهای اطراف، موجب شده زریوار در فصل بهار بیش از هر زمان دیگری مورد توجه گردشگران قرار گیرد.
نظر شما