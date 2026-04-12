سرمربی پاختاکور از پاسخ به جذب بازیکنان استقلال و پرسپولیس طفره رفت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان و در پی توقف رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال کشور، ایران را ترک کردند. با توجه به طولانی شدن شرایط جنگی، برخی بازیکنان خارجی که خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کنند، از جمله رستم آشورماتوف، مدافع استقلال، با زمزمه‌هایی درباره جدایی قرضی مواجه شده‌اند.

در همین راستا حتی گزارش‌هایی نیز منتشر شده که برخی باشگاه‌های لیگ ازبکستان به عنوان مقاصد احتمالی بازگشت بازیکنان ازبکستانی شاغل در لیگ ایران مطرح شده‌اند اما باشگاه استقلال هرگونه جدایی این بازیکنان را تکذیب کرده است. بعد از دیدار هفته ششم سوپرلیگ ازبکستان میان تیم‌های «نفتچی» و «پاختاکور» که با نتیجه یک بر صفر به سود پاختاکور به پایان رسید، «اسلام‌بک اسماعیل‌اف» سرمربی تیم نفتچی فرغانه در نشست خبری حاضر شد و درباره این مسابقه صحبت کرد.

او در ابتدای صحبت‌های خود از هواداران تیم عذرخواهی کرد و بابت این شکست ابراز تأسف داشت. به گفته او، نفتچی شایسته شکست در این دیدار نبود. اسماعیل‌اف ضمن تبریک به تیم پاختاکور بابت کسب پیروزی، تأکید کرد بازیکنان تیمش تمام توان خود را در زمین به کار گرفتند و در فوتبال گاهی تنها یک لحظه می‌تواند سرنوشت بازی را تعیین کند؛ دقیقاً همان اتفاقی که نتیجه این مسابقه را رقم زد.

سرمربی نفتچی همچنین اعلام کرد این بازی به طور کامل بررسی خواهد شد و اشتباهات تیم به دقت مورد تحلیل قرار می‌گیرد. او افزود در فوتبال هیچ تیمی وجود ندارد که هرگز شکست نخورد و هر تیمی دیر یا زود با باخت روبه‌رو می‌شود؛ اکنون نیز تمام تمرکز تیم روی دیدار بعدی است.

در پاسخ به سؤال درباره احتمال انتقال رستم آشورماتوف و ایگور سرگییف (مدافع استقلال و مهاجم پرسپولیس) به نفتچی، اسماعیل‌اف اظهار داشت که اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارد و این موضوع در اختیار مدیریت باشگاه است.

او در ادامه درباره دیدگاه‌ها نسبت به داشتن پلن‌های تاکتیکی دوم و سوم گفت با این نظر موافق نیست. به گفته اسماعیل‌اف، پلن دوم تیم استفاده از دو مهاجم و بازی با پاس‌های بلند بوده، اما تیم نتوانسته از موقعیت‌های ایجاد شده به گل برسد. همچنین در مقاطعی تیم با یک هافبک دفاعی در زمین بازی کرده است.

در خصوص تعویض جمشید اسکندروف نیز توضیح داد که این تصمیم ارتباطی به وضعیت جسمانی بازیکن نداشته است. او گفت پس از اینکه پاختاکور به بازی ضدحمله‌ای روی آورد، تصمیم گرفته شد یک مهاجم اضافه به زمین بیاید و به همین دلیل اسکندروف تعویض شد. این تغییر یک تصمیم تاکتیکی برای حفظ تعادل در مرکز زمین بوده است.

درباره غیبت اکرام علی‌بایف نیز اعلام شد که این بازیکن در جریان تمرین پیش از مسابقه دچار مصدومیت شده و به همین دلیل در فهرست تیم قرار نگرفته است.

همچنین تأکید شد که به جز این مورد، هیچ بازیکن مصدوم دیگری در تیم وجود ندارد و تمامی بازیکنان در شرایط کامل آمادگی قرار دارند.