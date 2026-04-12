۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

طرح ترافیک از فردا در تهران اجرا می‌شود

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران گفت: با تصویب اعضای شورای شهر تهران طرح ترافیک در پایتخت از فردا به حالت عادی بازمی‌گردد و اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اجرای طرح ترافیک در تهران اظهار کرد: با تصویب اعضای شورای شهر تهران، طرح ترافیک در تهران از فردا به حالت عادی بازمی‌گردد و اجرایی می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از حمله دشمن صهیونی آمریکایی به کشورمان طرح ترافیک از تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ تا امروز لغو شده بود، گفت: اما با توجه به عادی شدن ترددها و افزایش تعداد خودروها مقرر شد که طرح ترافیک و طرح محدوده کنترل آلودگی هوا از فردا دوباره در سطح شهر تهران اجرایی شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: اعضای شورای شهر تصمیم گیری در خصوص طرح ترافیک در صورت تغییر شرایط را به شهرداری تهران واگذار کردند.

    • حسابرس رسمی IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
      بهتر بود برای اجرای خوب و بهینه طرح کمی صبر میشد .به امید و توکل بخدا.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها