«تفنگ برنو» به نشر سرو رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب داستان نویسندهای است که سر از مناطق مرزی قصر شیرین درآورده تا فیلمنامهای بنویسد. اما به خاطر انفجار مین عمل نکردهای به کما میرود و به چهل و چند سال پیش بر میگردد. روزهای آغازین جنگ که رژیم بعث عراق به روستاهای مرزی حمله کرده و همه را به خاک و خون میکشد. در این میان زن و شوهری جوان همراه کودک دو ساله خود و تعدادی پاسدار قصد دارند یک تنه در مقابل متجاوزان ایستادگی کنند تا به همه ثابت شود؛ مردم غیور ایران به هر تجاوزی پاسخ دندان شکن میدهد؛ ولی خاک به دشمن نمیدهد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم؛
کل ممد در ماشین را محکم گرفت و داد زد: «سرجایت بمان!» سپس پایش را روی پدال گاز گذاشت و وانت از جا کنده شد. زیاد دور نشده بود، صدای سوت گلوله توپ آمد و به دنبالش انفجار مهیبی رخ داد.
گرد و خاک خوابید. اثری از لیلا دیده نمیشد.گلوله توپ در نیم متری او به زمین خورده بود.
معصومه تا فهمید چه اتفاقی افتاده، به سر و صورتش چنگ انداخت و فریاد زد:« وای زن برادرم... وای...» سپس از هوش رفت. جواد هم گریه میکرد و مادرش را میخواست.
گلوله های توپ بیهوا به زمین میخوردند. دود و آتش همه جا را گرفته بود و چشم چشم را نمیدید.کل ممدکاری وحشت زده بود. پایش را روی پدال گاز فشار میداد و وانت دیوانهوار از ده دور میشد. او زیر لب تکرار میکرد: «خدایا... خودت رحم کن... خدایا...»
کتاب تفنگ برنو نوشته اکبر خوردچشم در ۱۳۸ صفحه و با شمارگان ۲۳۰ نسخه و بهای ۲۰۰ هزار تومان توسط نشر سرو منتشر و راهی بازار نشر شده است.
علاقهمندان میتوانند برای ثبت سفارش و خرید کتاب با انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ارتباط باشند.
