درمانی: مواضع اسپانیا در جنگ رمضان در حافظه تاریخی ایران می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی بعد از ظهر یکشنبه در جریان دیدار با آنتونیو سانچس‌بندیتو سفیر اسپانیا در ایران پس از ورود به ایران در مرز آستارا، ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات، از حمایت‌های ارزشمند و دوستانه دولت اسپانیا در جریان رخدادهای جنگ رمضان تقدیر کرد.

فرماندار آستارا با اشاره به اینکه اسپانیا همواره از صلح و ثبات در جامعه جهانی پشتیبانی کرده است، اظهار داشت: مواضع اصولی و مبتنی بر حقوق بین‌الملل از سوی دولت اسپانیا، مورد توجه ملت ایران و افکار عمومی جهان قرار گرفت و بدون تردید در حافظه تاریخی مردم ایران ماندگار خواهد ماند.

وی همچنین با ابلاغ سلام استاندار گیلان به سفیر اسپانیا، از رویکرد مسئولانه و مخالفت صریح دولت اسپانیا با اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و افزود: محکومیت جنایات جنگی و دفاع از ارزش‌های انسانی، نشان‌دهنده تعهد واقعی مردم و مسئولان اسپانیا به اصول اخلاقی و انسانی است.

درمانی تأکید کرد که این مواضع، نشانه‌ای روشن از نگاه مبتنی بر عدالت و احترام به حقوق ملت‌ها در سیاست خارجی اسپانیا است.