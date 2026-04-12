رقابت ۸ کاندیدا برای هر کرسی انتخابات شورای شهر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی ظهر امروز یکشنبه در ستاد انتخابات لرستان با اشاره به گذشت ۴۴ روز از تهاجم ناجوانمردانه دشمن و پنجروز از مرحله سکوت نظامی اظهار داشت: بهعنوان کارگزاران کشور در این شرایط ویژه باید اهتمام ویژهای به این امر داشته باشیم؛ زیرا چشم دشمنان خارجی و داخلی به خیابانها و صندوقهای رأی است.
سرمایه اجتماعی عامل مهم بازدارندگی دشمن
وی گفت: انتخابات یکی از بزرگترین جلوههای مردمسالاری و سرمایه اجتماعی کشور است و مسئولیت ما هم بهعنوان مجموعه اجرایی انتخابات، صیانت از این سرمایه با اجرای دقیق قوانین و مقررات در تمامی مراحل است.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، ادامه داد: امروز این سرمایه اجتماعی به یکی از مهمترین ابزارهای بازدارندگی دشمن تبدیل شده و ملت ما پس از ۴۴ روز خیابانها را رها نکردهاند.
پور علی، تأکید کرد: هر گام و قدمی که برای افزایش سرمایه اجتماعی بهویژه در زمینه انتخابات برداریم کمک به دفاع ملی و میهنی است.
رقابت ۸ کاندیدا برای هر کرسی شورا
وی با بیان اینکه این جلسه باهدف هماهنگی و همافزایی ظرفیتها و مرور آخرین الزامات اجرایی و امنیتی انتخابات برگزار شده است، گفت: هر تصمیم و هر اقدام در این زمینه اثر مستقیم بر کیفیت انتخابات دارد، دشمنان آمریکایی و صهیونی در مورد انتخابات هم آرام نخواهند نشست، در مورد انتخابات هم باید منتظر برخی از سناریوهای رسانهای و برخی از سناریوهای ایجاد اختلال باشیم.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: مسئولیت ما در این زمینه برگزاری انتخابات به شکل بیطرف، دقیق، قانونی و تلاش برای صیانت از رأی مردم است؛ زیرا انتخابات یکی از وجوه اقتدار ماست.
پور علی، تأکید کرد: کلام و رفتار ما در این زمینه نباید شائبه جانبداری ایجاد کند، مخصوصاً در شرایطی که انتخابات رقابتی است؛ زیرا بر اساس آمار در انتخابات شوراهای شهر ۸ نفر برای هر کرسی رقابت خواهند کرد.
لزوم آمادهسازی شعب اخذ رأی
وی بیان داشت: فرایند انتخابات باید بهگونهای اجرا شود که رقابتهای انتخاباتی موجب افزایش سرمایه اجتماعی شود.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تأکید بر نقش فرمانداران نیز، گفت: فرمانداران و ستاد انتخابات استان محور اصلی مدیریت میدانی این رویداد هستند و نقش کلیدی در حفظ اعتماد عمومی و افزایش سرمایه اجتماعی دارند که در این زمینه باید ساختارهای ستادهای شهرستانها و بخشها، کامل و فعال باشد و وضعیت تمامی شعب رأیگیری از حیث مکان، دسترسی، تجهیزات و امکاناتی موردنیاز عوامل اجرایی بهصورت دقیق بررسی و اگر نواقصی وجود دارد، شناسایی و مرتفع شود.
پور علی، تصریح کرد: آموزش نیروهای شعب بهویژه در حوزه آشنایی با قانون، سامانهها و نحوه مواجهه با موارد اختلاف از نکاتی است که هم ستاد انتخابات استان و هم رؤسای ستاد انتخابات شهرستانها باید مدنظر داشته باشند و اجازه ندهند در تکمیل بانک اطلاعات عوامل اجرایی و ارسال اطلاعات خللی شکل بگیرد.
لزوم تعامل هیئت اجرایی با هیئت نظارت
وی گفت: انتخابات یک فرایند فرابخشی است و همه دستاندرکاران امر باید بادقت و هماهنگی تلاش کنند و در بعد حقوقی نیز انتظار ما رعایت کامل و دقیق قانون در تمامی مراحل از ثبتنامها تا رسیدگی به شکایات و اعتراضات است.
رئیس ستاد انتخابات لرستان، افزود: خوشبختانه میزان شکایات یا اعتراضات نیز به حدی کم است که نشان میدهد، سلامت انتخابات بهصورت کامل تا این مرحله رعایت شده است.
پور علی، بر تعامل هیئت اجرایی با هیئت نظارت تأکید کرد و گفت: هماهنگی کامل در این زمینه باعث شفافیت امر انتخابات است.
