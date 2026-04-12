به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نیکروز سلیمانی شامگاه یک شنبه در تجمعات شبانه در میدان ازادی مشگین‌شهر در سخنانی صریح و قاطع، اظهار کرد: دشمن امریکایی صهیونی در کمین نیروهای مسلح ایران هستند و تلاش‌های آن‌ها برای نفوذ یا ایجاد ناامنی، با پاسخ‌های قاطع روبرو خواهد شد.

وی با اشاره به اقتدار ملی افزود: خاک ایران خط قرمز ما است و هیچ‌کس حق ندارد حتی یک سانتی‌متر از آن را تهدید کند. در برابر پنجهٔ فولادین نیروهای مسلح ایران، هیچ توانی وجود ندارد که بتواند مانع پیشرفت یا امنیت کشور شود.

فرمانده انتظامی مشگین‌شهر تصریح کرد : تمام ظرفیت‌های پلیس و نیروهای مسلح برای حفظ امنیت و پاسداری از مرزها و منافع ملی بسیج شده‌اند و هرگونه اقدام خصمانه، با پاسخ‌های سریع و مؤثر مواجه خواهد شد.

سرهنگ سلیمانی در سخنانی پرمهر و حماسی بر لزوم حضور پرشور مردم تأکید ، و افزود: با شور حسینی و زهرایی در میدان حاضر شویم چرا که دشمن هرگز نمی‌تواند این عزت و استواری مردم را به هم بزند.

وی با یادآوری ارزش‌های دینی و انقلابی افزود: این اتحاد و همبستگی، سپری محکم در برابر توطئه‌های دشمنان است. وقتی مردم با ایمان و اراده در کنار هم باشند، هیچ نیرویی نمی‌تواند جلوی پیشرفت و امنیت کشور را بگیرد.

سرهنگ سلیمانی خاطرنشان کرد: حضور فعال و آگاهانه مردم، کلید اصلی حفظ دستاوردهای انقلاب و پاسداری از ارزش‌های والای اسلامی است.

وی افزود: مجموعهٔ نیروهای مسلح، حفظ امنیت و آسایش مردم را بر عهده دارد و مردم را ولی‌نعمتان خود می‌داند.

فرمانده انتظامی مشگین‌شهر در ادامه خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح در تمامی عرصه‌ها، با جان‌فشانی و بدون ترس، برای حفظ تمامیت ارضی کشور آماده‌اند. این تعهد، ریشه در ایمان و عشق به میهن دارد و نشان‌دهندهٔ عزم راسخ برای مقابله با هرگونه تهدید است.