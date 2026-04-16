به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید حجت فتاحی اظهار کرد: باتوجه به درخواست عامه مردم شریف اردبیل ازپلیس مبنی بر تداوم روند ساماندهی و جلو گیری از توقف وسایل نقلیه سنگین در حاشیه خیابانها و داخل کو چه ها مقررگردیده از روز شنبه مورخه۱۴۰۵/۰۱/۲۹ درصورت تو قف خودروهای سنگین در داخل معابر شهری ،نسبت به توقیف سیستمی و فیزیکی آنها اقدامات لازم صورت پذیرد.

وی افزود: آلودگی صوتی،مشکلات ترافیکی،به هم ریختگی مبلمان شهری،تخریب زیر ساخت های معابر وبعضاً احتمال بروز حوادث وسلب آسایش شهروندان وساکنان را از پیامدهای حضور این گونه خودروها در معابر شهری می باشد.

رییس پلیس راهنمایی ورانندگی استان اردبیل گفت :خودروهای سنگین به علت ابعاد زیاد در هنگام توقف سهم قابل توجهی از فضای مفید وقابل تردد معابر شهری را اشغال می کنند ،که همین مسئله بالقوه خطر تصادف را افزایش می دهد.

سرهنگ فتاحی خاطر نشان کرد:علاوه بر احتمال سوانح ترافیکی به جهت اینکه اکثر وسایل نقلیه سنگین حامل محموله های خطرناک هستند نه تنها از لحاظ ترافیکی بلکه از نظر مسائل زیست محیطی وآلودگی صوتی نیز مشکل زا بوده ودر صورت انفجار خطری جدی برای ساکنان محسوب می شوند

وی افزود: پانتظار می رود مالکین و رانندگان محترم وسایط نقلیه سنگین همچون سنوات گذشته همکاری لازم را با پلیس داشته و برای توقف وسیله نقلیه خود از پارکینگ های مجاز موجود استفاده نمایند.