مدیرکل بنیاد شهید لرستان: به پشتیبانی ملت غیور، ایران پیروز میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آزادبخت، روز یکشنبه ۲۳ فروردین در جلسه شورای معاونین اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، با اشاره به اهمیت همدلی و همکاری در محیط کار، به تشریح دیدگاههای خود در خصوص نحوه پیشبرد امور پرداخت.
آمریکا و اسرائیل زبانی جز زور نمیفهمند
آزادبخت با اشاره به ماهیت استکباری دشمنان ایران اسلامی، اظهار داشت: آمریکا و رژیم صهیونیستی زبانی جز زور نمیفهمند و تنها زبان اقتدار و ایستادگی را درک میکنند.
وی افزود: امروز به برکت خون امام شهید انقلاب و شهدای ایران اسلامی، و به پشتیبانی ملت غیور که همیشه در صحنه حضوری پرشور دارند، کشور ما همواره پیروز میدان است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، ادامه داد: این پیروزیها مرهون ایثارگریهای شهدا و صبر و استقامت خانوادههای معظم آنان است.
افزایش حجم فعالیت بنیاد در شرایط کنونی
آزادبخت با اشاره به اینکه حجم فعالیت بنیاد شهید و امور ایثارگران این روزها چندبرابر شده است، عنوان کرد: از همه توان خود برای انجام امور باید استفاده کرد.
وی بیان کرد: شرایط حساس کنونی، مسئولیت ما را در قبال جامعه ایثارگری سنگینتر کرده است.
مدیرکل بنیاد شهید لرستان تأکید کرد: همه همکاران باید با تمام توان و ظرفیت خود در جهت خدمترسانی به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تلاش کنند و هیچ کوتاهی در این مسیر قابل قبول نیست.
اهمیت مشورت، صداقت و عدالت در انجام امور
آزادبخت با تأکید بر حفظ صداقت و عدالت در انجام امور، خاطرنشان کرد: همه باید در راستای اعتلای اداره کل بکوشیم و در تمامی مراحل کار، صداقت و عدالت را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان بیان کرد: اگر مشورت باشد همه کارها بهخوبی پیش خواهد رفت. تصمیمگیریهای جمعی و بهرهگیری از نظرات کارشناسی، نقش مهمی در پیشبرد امور و کاهش خطاها دارد.
آزادبخت در پایان بیان کرد: انتظار میرود همه همکاران در سایه سعهصدر و بردباری در پیشبرد امور اقدام کنند.
