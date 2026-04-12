به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شرافتیراد یکشنبه در برنامه پرسمان شبکه خاوران با اشاره به آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخابات اظهار کرد: بر اساس زمانبندی تعیینشده، انتخابات خراسانجنوبی همزمان با سراسر کشور در ۱۱ اردیبهشتماه برگزار میشود.
وی با اشاره به جزئیات انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در استان افزود: پس از بررسی صلاحیتها، در نهایت ۳ داوطلب به مرحله نهایی راه یافتهاند؛ در این فرآیند ۴ نفر عدم احراز صلاحیت داشته و ۱۷ نفر نیز انصراف دادهاند.
رئیس ستاد انتخابات خراسانجنوبی ادامه داد: تاکنون ۷ مرحله از ۱۷ مرحله فرآیند انتخابات خبرگان در استان انجام شده و تبلیغات نامزدها از ۲۶ فروردین آغاز میشود.
شرافتیراد با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر بیان کرد: در ۳۱ شهر استان، ۸۷۷ داوطلب تأیید نهایی شدهاند که با احتساب انصراف برخی افراد، در نهایت ۷۸۷ نفر در رقابت انتخاباتی حضور خواهند داشت.
وی گفت: در مجموع ۴ هزار و ۳۸۰ استعلام برای داوطلبان شوراهای شهر انجام شده که از این تعداد ۴۵ نفر رد صلاحیت شدهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسانجنوبی درباره انتخابات شوراهای روستا نیز افزود: در ۹۲۷ روستای استان، ۶ هزار و ۱۴۳ نفر به مرحله نهایی رسیدهاند که از این تعداد ۵ هزار و ۸۷۲ نفر تأیید صلاحیت شده و ۸۷ نفر نیز انصراف دادهاند.
وی با اشاره به ادامه بررسی صلاحیتها تا ۲۶ فروردین و زمانبندی تبلیغات روستایی از ۳ تا ۹ اردیبهشت، خاطرنشان کرد: تمامی شعب اخذ رأی در استان تعیین شده و فرآیندهای اجرایی طبق برنامه در حال انجام است.
شرافتیراد با تأکید بر اینکه رأیگیری بهصورت نیمهالکترونیک و با شیوه دستی انجام خواهد شد، عنوان کرد: سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت، محورهای اصلی برگزاری انتخابات در استان است و تمامی عوامل اجرایی موظف به رعایت دقیق این اصول هستند.
نظر شما