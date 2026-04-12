۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵

رقابت ۳ نامزد خبرگان و ۷۸۷ داوطلب شوراها در خراسان‌جنوبی

رقابت ۳ نامزد خبرگان و ۷۸۷ داوطلب شوراها در خراسان‌جنوبی

بیرجند- رئیس ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی از حضور ۳ نامزد در انتخابات خبرگان و رقابت ۷۸۷ داوطلب شوراهای شهر همزمان با برگزاری انتخابات ۱۱ اردیبهشت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شرافتی‌راد یکشنبه در برنامه پرسمان شبکه خاوران با اشاره به آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخابات اظهار کرد: بر اساس زمان‌بندی تعیین‌شده، انتخابات خراسان‌جنوبی همزمان با سراسر کشور در ۱۱ اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان افزود: پس از بررسی صلاحیت‌ها، در نهایت ۳ داوطلب به مرحله نهایی راه یافته‌اند؛ در این فرآیند ۴ نفر عدم احراز صلاحیت داشته و ۱۷ نفر نیز انصراف داده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی ادامه داد: تاکنون ۷ مرحله از ۱۷ مرحله فرآیند انتخابات خبرگان در استان انجام شده و تبلیغات نامزدها از ۲۶ فروردین آغاز می‌شود.

شرافتی‌راد با اشاره به انتخابات شوراهای اسلامی شهر بیان کرد: در ۳۱ شهر استان، ۸۷۷ داوطلب تأیید نهایی شده‌اند که با احتساب انصراف برخی افراد، در نهایت ۷۸۷ نفر در رقابت انتخاباتی حضور خواهند داشت.

وی گفت: در مجموع ۴ هزار و ۳۸۰ استعلام برای داوطلبان شوراهای شهر انجام شده که از این تعداد ۴۵ نفر رد صلاحیت شده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان‌جنوبی درباره انتخابات شوراهای روستا نیز افزود: در ۹۲۷ روستای استان، ۶ هزار و ۱۴۳ نفر به مرحله نهایی رسیده‌اند که از این تعداد ۵ هزار و ۸۷۲ نفر تأیید صلاحیت شده و ۸۷ نفر نیز انصراف داده‌اند.

وی با اشاره به ادامه بررسی صلاحیت‌ها تا ۲۶ فروردین و زمان‌بندی تبلیغات روستایی از ۳ تا ۹ اردیبهشت، خاطرنشان کرد: تمامی شعب اخذ رأی در استان تعیین شده و فرآیندهای اجرایی طبق برنامه در حال انجام است.

شرافتی‌راد با تأکید بر اینکه رأی‌گیری به‌صورت نیمه‌الکترونیک و با شیوه دستی انجام خواهد شد، عنوان کرد: سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت، محورهای اصلی برگزاری انتخابات در استان است و تمامی عوامل اجرایی موظف به رعایت دقیق این اصول هستند.

