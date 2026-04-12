  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۵

نسل‌کُشی‌ نتانیاهو صدای رئیس‌جمهور برزیل را درآورد

رئیس‌جمهور برزیل گفت: با صدای بلند و رسا می‌گویم که نخست‌وزیر (رژیم) اسرائیل در حال نسل‌کُشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس جمهور برزیل در اظهاراتی با انتقاد از بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در حال نسل‌کشی است.

وی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: می‌خواهم این را با صدای بلند و واضح بگویم که نخست‌وزیر (رژیم) اسرائیل در حال نسل‌کشی علیه زنان و کودکان است.

رئیس‌جمهور برزیل گفت که نسل‌کُشی نتانیاهو یک واقعیت تاریخی است.

گفتنی است که از ماه مارس گذشته تاکنون در جریان تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان بیش از ۲ هزار نفر شهید و ۶۵۸۸ تن دیگر مجروح شده‌اند.

کد مطلب 6799481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      نسل‌کُشی‌ نتانیاهو جنایتکار صدای مردم اسرائیل را درآورد. نسل‌کُشی‌ نتانیاهو جنایتکار صدای منطقه را درآورد. نسل‌کُشی‌ نتانیاهو جنایتکار صدای جهان را درآورد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها