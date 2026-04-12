به گزارش خبرگزاری مهر، «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس جمهور برزیل در اظهاراتی با انتقاد از بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که نخستوزیر رژیم صهیونیستی در حال نسلکشی است.
وی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: میخواهم این را با صدای بلند و واضح بگویم که نخستوزیر (رژیم) اسرائیل در حال نسلکشی علیه زنان و کودکان است.
رئیسجمهور برزیل گفت که نسلکُشی نتانیاهو یک واقعیت تاریخی است.
گفتنی است که از ماه مارس گذشته تاکنون در جریان تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان بیش از ۲ هزار نفر شهید و ۶۵۸۸ تن دیگر مجروح شدهاند.
