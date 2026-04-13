یونس اکبرزاده، رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به وقوع پدیدههای جوی غیرنرمال در استان هشدار داد.
وی با اشاره به تغییرات جوی پیشرو اظهار داشت: طبق آخرین بررسیهای هواشناسی، در روزهای سهشنبه ۲۵ و چهارشنبه ۲۶ فروردینماه، یک موج هوای سرد باعث افت قابل توجه دما در سطح استان خواهد شد. این کاهش دما به ویژه در شهرستانهای مرند، هریس، ورزقان، اهر، سراب، بستانآباد، هوراند، مراغه، هشترود، چاراویماق و بخشهایی از جلفا محسوستر خواهد بود.
اکبرزاده با بیان اینکه رسیدن دما به صفر و حتی زیر صفر درجه در این موقع از سال رخدادی کاملاً غیرنرمال و شبهزمستانی محسوب میشود، تاکید کرد: اگرچه این موج سرما کوتاهمدت است، اما شدت افت دما به حدی است که میتواند به شدت خسارتزا باشد.
رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از این هشدار، گروههای حساس و آسیبپذیر در برابر این موج سرما را به تفکیک تشریح کرد: کشاورزان و باغداران را خطر جدی سرمازدگی شکوفهها، محصولات زودرس و نهالهای جوان، زنبورداران را احتمال کاهش شدید فعالیت زنبورها، اختلال در روند تغذیه و آسیب به کلنیهای ضعیف، دامداران و مرغداران را ایجاد تنش دمایی و احتمال افت بازدهی در حوزه دام و طیور و گلخانهداران را نیز افزایش ناگهانی نیاز به گرمایش و خطر آسیب به محصولات حساس گلخانهای تهدید میکند.
اکبرزاده در همین راستا و به منظور کاهش خسارات احتمالی ناشی از این جبهه هوای سرد، به تمامی فعالان بخش کشاورزی و دامپروری استان توصیه اکید میشود اقدامات از قبیل پوششدهی مناسب و محافظت فیزیکی از محصولات و نهالها در برابر برودت هوا، آمادهسازی و استفاده بهنگام از سیستمهای گرمایشی در باغات و محیطهای بسته نظیر گلخانهها، تامین تغذیه کمکی برای زنبورها جهت حفظ کلنیها در برابر سرما، بررسی و رفع نواقص عایقبندی در محلهای نگهداری دام و طیور و پیگیری مستمر پیشبینیها و هشدارهای جوی طی ۴۸ ساعت آینده در دستور کار قرار دهند.
