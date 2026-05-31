۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

کوچ زنبورداران مراغه به مراتع استان‌های شمال غرب کشور

مراغه- مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: همزمان با شکوفه دادن گیاهان مرتعی زنبورداران این شهرستان با ۲۰۰ هزار کلنی کندوی بومی و مدرن به مراتع کوچ می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خرسندی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: زنبورداران مراغه‌ای برای تابستان گذرانی به ۸۳۱ زنبورستان در مراتع سهند، شهرهای هشترود، چاراویماق و عجب شیر در آذربایجان شرقی، شهرهای پیرانشهر، سردشت، نقده و ارومیه درآذربایجان غربی کوچ می‌کنند.

وی اضافه کرد: زنبورداران مراغه سال گذشته با بیش از ۳ هزار تن عسل حدود ۲۴ درصد محصول استان را تولید کردند.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: ۷۰ درصد عسل تولید شده در مراغه به علت کیفیت و مرغوبیت به دیگر استان‌های کشور و خارج صادر می‌شود.

خرسندی گفت: مراغه یک هزار نفر زنبوردار دارد و این حرفه برای ۲ هزار نفر شغل مستقیم ایجاد کرده است.

