واریز ۴۹ میلیارد تومانی مستمری جدید به حساب مددجویان استان سمنان

محمد حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اعطای مستمری به خانواده های تحت پوشش کمیته امام سمنان اعلام کرد در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی و اجتماعی قرارگاه مردمی «ایران همدل»، مستمری فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان سمنان با ارقام جدید پرداخت شد.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبار پرداختی مستمری فرودین ماه ۴۹ میلیارد تومان بوده که به حساب ۱۵ هزار و ۸۴۷خانوار مستمری بگیر واریز شده است افزود: مستمری سال ۱۴۰۵ بر اساس قانون بودجه و دستورالعمل‌های مصوب و اسناد بالادستی افزایش یافته و خانوار یک‌نفره ۲۱ میلیون ریال است ابراز داشت: خانوار دونفره ۲۹ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال، خانوار سه‌نفره ۴۲ میلیون ریال، خانوار چهارنفره ۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و خانوار پنج‌نفره و بیشتر ۶۵ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال برآورد می شود.

ذوالفقاری ادامه داد: این پرداخت‌ها با اولویت‌دهی به دهک‌های کم‌درآمد و بر اساس ضوابط قانونی انجام شده تا بخشی از هزینه‌های معیشتی جامعه هدف در ابتدای سال جدید جبران شود.

وی افزود: ۱۷ هزار و ۳۷ خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی ره استان سمنان هستند که از این مجموع ۱۵ هزار و ۸۴۷ خانوار مستمری بگیر و مابقی تک و چند خدمتی از حمایت این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان اعلام کرد: ۱۲۰ خدمت نیز در قالب برنامه های مختلف اشتغال، درمان، مسکن، تحصیل، حقوقی و قضایی و ...به جامعه هدف ارائه می شود.