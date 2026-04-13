۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۶

به دنبال یک اتفاق ویژه؛

پسر رونالدو: می‌خواهم با پدرم برای النصر و پرتغال به میدان بروم

فرزند اول کریستیانو رونالدو فوق ستاره دنیای فوتبال اعلام کرد که یکی از اهدافش همبازی شدن با پدرش در یک تیم است.

به گزارش خبرنگار مهر، «کریستیانو رونالدو جونیور» فرزند کریستیانو رونالدو از هدف جالب خود برای آینده فوتبالش پرده برداشت.

وی در اظهاراتی اعلام کرد که پدرش قصد دارد چند سال دیگر به بازی ادامه دهد تا این فرصت فراهم شود که آن‌ها در سطح حرفه‌ای کنار یکدیگر به میدان بروند. رونالدو جونیور گفت: پدرم به من گفته چند سال دیگر فوتبال بازی می‌کند تا زمانی که من به سطح حرفه‌ای برسم و بتوانیم با هم بازی کنیم.

او همچنین تاکید کرد که رویایش حضور مشترک با پدرش در ترکیب باشگاه النصر و همچنین تیم ملی پرتغال است.

رونالدو جونیور در حال حاضر در تیم‌های پایه فعالیت می‌کند و مسیر پیشرفت خود را برای رسیدن به فوتبال حرفه‌ای دنبال می‌کند؛ مسیری که در صورت تحقق این هدف، می‌تواند یکی از جذاب‌ترین اتفاقات دنیای فوتبال را رقم بزند.

