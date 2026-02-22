۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۰۵

پاسخ رونالدو به درخواست ترامپ

کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی تیم فوتبال النصر تاکید کرد که کار خود را با این تیم ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با انتشار یک پیام ویدئویی از کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی تیم فوتبال النصر درخواست کرد که سریعا به لیگ آمریکا ملحق شود.

در همین حال و پس از پیروزی ۴ بر صفر النصر مقابل الحزم در هفته بیست و سوم روشن لیگ عربستان سعودی رونالدو پاسخ رئیس جمهور آمریکا را داد.

رونالدو در گفتگو با شبکه «ثمانیه» اظهار کرد: من به عربستان تعلق دارم. این کشور من و خانواده‌ام را با استقبال گرم پذیرفت. اینجا خوشحال هستم و می‌خواهم به حضورم ادامه دهم.

    • IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      6 8
      پاسخ
      دمت گرم خوب زدی تودهن‌ترامپ .با اینکاراش درپی مغرور شدن وجلب توجه هست همینجوری همه باهاش برخورد کنن روش کم میشه کم کم
      • IR ۱۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
        2 1
        به جای این که به دنیا پاسخ دهد که چرا بی شرمانه کودکان کم سن و سال بی شماری را در جزیره بدنام سربه نیست کرده از فوتبال سخن می گوید!

