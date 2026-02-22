پاسخ رونالدو به درخواست ترامپ

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با انتشار یک پیام ویدئویی از کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی تیم فوتبال النصر درخواست کرد که سریعا به لیگ آمریکا ملحق شود.

در همین حال و پس از پیروزی ۴ بر صفر النصر مقابل الحزم در هفته بیست و سوم روشن لیگ عربستان سعودی رونالدو پاسخ رئیس جمهور آمریکا را داد.

رونالدو در گفتگو با شبکه «ثمانیه» اظهار کرد: من به عربستان تعلق دارم. این کشور من و خانواده‌ام را با استقبال گرم پذیرفت. اینجا خوشحال هستم و می‌خواهم به حضورم ادامه دهم.