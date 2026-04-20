هیچ توجیهی برای تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران و لبنان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوگنی ایوانف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: سیاست غرب برای مهار روسیه و چین، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.

معاون وزیر خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه با تکرار اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل علیه ایران و لبنان شدیدا مخالف است؛ هیچ توجیهی برای این اقدامات وجود ندارد.

یوگنی ایوانف، سپس اضافه کرد: روسیه از تمام تلاش‌ های میانجیگرانه در مورد اوضاع خاورمیانه (غرب آسیا) استقبال می‌ کند؛ مسکو نیز همین رویکرد را دنبال می‌ کند. روسیه همچنان به توافقات حاصل شده در دیدار میان پوتین و ترامپ در آلاسکا پایبند است. غرب شیفته‌ ایده‌ جنگ با روسیه است و بر این اساس مانع دستیابی به توافقات مختلف می‌شود.