به گزارش خبرنگار مهر، بیست و پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با شروع جنگ تحمیلی به حالت تعلیق درآمد تا نه تنها تعیین قهرمان با چالش روبرو شود بلکه تیم های حاضر در منطقه سقوط و همچنین وضعیت تیم هایی که در لیگ دسته اول امیودار به صعود بودند نیز به یک دغدغه جدی تبدیل شود.

باشگاه های در معرض سقوط به لیگ یک نظیر مس رفسنجان، ذوب آهن اصفهان، آلومینیوم اراک و .... دنبال افزایش سهمیه تیم های حاضر در لیگ برتر به ۱۸ تیم بودند تا تمام ۱۶ تیم حاضر در جدول فعلی به همراه دو تیم برتر در لیگ یک در فصل اینده رقابت کنند.

این در حالی است که سازمان لیگ فوتبال به مخالفت صریح با این درخواست پرداخت و آن را با توجه به بازسازی زیرساخت و همچنین کمبود ورزشگاه های مجهز به برگزاری استاندارد رقابت ها غیرممکن دانست.

از این رو هرگونه افزایش تیم ها در فصل آینده رقابت های لیگ برتر امکان پذیر نخواهد بود و لیگ در فصل آینده نیز به طور قطع با ۱۶ تیم برگزار می شود. این پیشنهاد از سوی باشگاه مس رفسنجان مطرح شده بود.