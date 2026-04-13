به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره فرمانده انتظامی استان مرکزی در حاشیه بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی پاسارگارد در اراک از عزم جدی پلیس در اجرای طرح برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک یا پلاک مخدوش در پی مطالبات مردمی خبر داد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: برای تامین امنیت شهروندان و در راستای افزایش رضایتمندی عموم مردم پلیس راهور استان مرکزی اقدام به توقیف موتور سیکلت‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش از ابتدای سال کرده است.

تاجره گفت: در راستای این طرح که با همکاری پلیس راهور، پلیس امنیت عمومی، پلیس انتظامی و پلیس آگاهی و مبارزه با مواد مخدر اجرا شده و از ابتدای سال تا کنون ۲۰۸ دستگاه موتور سیکلت فاقد پلاک و با پلاک مخدوش توقیف شدند.

وی افزود: همزمان با اجرای این طرح بیش از ۶۰۰ راکب موتور سیکلت که سایر تخلفات رانندگی مرتکب شدند مشمول اعمال قانون گشته و این طرح تا پایان سال ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هر گونه تغییر در ارکان خودرو، ارقام خودرو، پوشاندن پلاک و یا فاقد پلاک بودن جرم و راننده و راکب خودرو از یکسال تا شش ماه به حبس محکوم می‌شوند.