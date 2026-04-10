استاندار کرمانشاه: جامعه اهل سنت پیشتاز دفاع از نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران اهل سنت مسجد محمدالمصطفی (ع) در محله دولتآباد کرمانشاه اظهار کرد: خداوند را شاکرم که توفیق داد در جمع مردم عزیز، بزرگوار، ولایتمدار و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی در محله دولتآباد حضور پیدا کنم؛ بیشک انسجام، همدلی و وحدت اقوام و مذاهب در استان کرمانشاه یکی از مهمترین عوامل ناکامی دشمنان و سرمایهای بزرگ برای عبور از شرایط سخت کشور است.
وی با اشاره به تحولات مهم و پرماجرای سال ۱۴۰۴ افزود: در خردادماه همان سال، دشمن جنگی ۱۲ روزه را علیه جمهوری اسلامی آغاز کرد، اما با حضور گسترده مردم و اقتدار نیروهای مسلح در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و در همان روزهای هفتم و هشتم به دنبال ارسال پیام برای آتشبس بود. پس از آن نیز دشمن تلاش کرد با ایجاد ناامنی و اغتشاش در دیماه اهداف خود را دنبال کند، اما مردم با هوشیاری در برابر این توطئهها ایستادند.
استاندار کرمانشاه با قدردانی ویژه از همراهی جامعه اهل سنت استان بیان کرد: حقیقتاً از منطقه اورامانات گرفته تا مرکز استان، جامعه اهل سنت بیشترین همراهی و حمایت را از نظام جمهوری اسلامی نشان دادند و قاطعانه دست رد به سینه دشمنان زدند. در حوادث آن روزها، در مناطق اهل سنت استان حتی یک مورد قابل توجه از تخریب یا آسیب به اموال عمومی مشاهده نشد که این نشاندهنده بلوغ سیاسی، بصیرت و وفاداری مردم این مناطق به انقلاب است.
حبیبی با تأکید بر همزیستی مسالمتآمیز در کرمانشاه تصریح کرد: در این استان میان اهل سنت، اهل تشیع و جامعه اهل حق هیچ تفاوتی وجود ندارد و همه ما «ید واحده» هستیم؛ این رنگینکمان وحدت و همدلی به عنوان یک الگوی ارزشمند در کشور، عامل اصلی امنیت و اقتدار امروز ما در برابر توطئههای دشمنان به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تقابل با استکبار اشاره کرد و گفت: پس از ناکامیهای قبلی، دشمن تلاش کرد در حالی که تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران در عمان مشغول مذاکرات بود، با زیر پا گذاشتن تعهدات، میز مذاکره را به میدان جنگی نابرابر تبدیل کند. آنها با پیشرفتهترین تجهیزات نظامی، ناوهای هواپیمابر و موشکهای دوربرد وارد میدان شدند، اما اراده پولادین ملت ایران را در محاسبات خود لحاظ نکرده بودند و همین اراده مردمی و عدم عقبنشینی در برابر تهدیدها، عامل اصلی شکست آنان شد.
مقام عالی دولت در استان کرمانشاه در پایان با اشاره به دغدغههای محلی ساکنان منطقه خاطرنشان کرد: با هدف توسعه خدمات شهری، به فرماندار و شهردار کرمانشاه دستور ویژه دادهام تا با افزایش حضور مدیران اجرایی در دولتآباد، به مسائل زیرساختی، عمرانی و خدماتی این محله با اولویت و فوریت رسیدگی کنند.
نظر شما