سرپرست فدراسیون تیراندازی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم وزیر ورزش، سهیل برخورداری به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی منصوب شده است. مراسم معارفه او امروز (دوشنبه ۲۴ بهمن) برگزار می شود.

این انتصاب در حالی صورت گرفت که حدود دو ماه از پایان دوره ریاست مرتضی قربانی در فدراسیون تیراندازی می گذرد. او ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ برای نخستین بار در مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی، صاحب رای لازم برای ریاست در این فدراسیون شد.

انتصاب سهیل برخورداری به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی، اولین انتصاب وزارت ورزش در سال جاری و در رابطه با مدیریت فدراسیون ها به حساب می آید.