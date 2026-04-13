  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲

سرپرست فدراسیون تیراندازی منصوب شد

بعد از حدود دو ماه از پایان دوره قانونی ریاست فدراسیون تیراندازی، سرپرست جدید این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم وزیر ورزش، سهیل برخورداری به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی منصوب شده است. مراسم معارفه او امروز (دوشنبه ۲۴ بهمن) برگزار می شود.

این انتصاب در حالی صورت گرفت که حدود دو ماه از پایان دوره ریاست مرتضی قربانی در فدراسیون تیراندازی می گذرد. او ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ برای نخستین بار در مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی، صاحب رای لازم برای ریاست در این فدراسیون شد.

انتصاب سهیل برخورداری به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی، اولین انتصاب وزارت ورزش در سال جاری و در رابطه با مدیریت فدراسیون ها به حساب می آید.

کد مطلب 6799720
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها