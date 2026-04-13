  استانها
  2. خوزستان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

سقوط تریلی به دره در محور ایذه – دزپارت با یک مصدوم

ایذه - سرپرست جمعیت هلال‌احمر ایذه از رهاسازی سرنشین یک دستگاه تریلی که در محور ایذه – دزپارت به دره سقوط کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس موری چم عزیزی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی تماس تلفنی شهروندان مبنی بر سقوط یک دستگاه تریلی به دره در محور ایذه به دزپارت، بلافاصله یک تیم عملیاتی امداد و نجات با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: نجاتگران پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه برای ایمن‌سازی صحنه، با توجه به شرایط نامساعد جوی و لغزندگی مسیر، مصدوم را ارزیابی کرده و پس از انجام عملیات رهاسازی از داخل خودروی حادثه‌دیده، وی را به منطقه امن منتقل کردند.

موری چم عزیزی تصریح کرد: مصدوم پس از انتقال به منطقه امن، برای ادامه درمان تکمیلی به عوامل اورژانس ۱۱۵ حاضر در محل تحویل داده شد.

کد مطلب 6799729

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

