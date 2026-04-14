به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امداد و نجات کشور با انتشار یک اینفوگرافیک آموزشی، ۱۰ اشتباه رایج در ارائه کمک‌های اولیه را تشریح و نسبت به پیامدهای انجام اقدامات نادرست در شرایط اضطراری هشدار داد.

بر اساس این گزارش، در مواردی مانند احتمال آسیب به ستون فقرات، جابه‌جا کردن مصدوم می‌تواند خطرناک باشد و توصیه شده است فرد آسیب‌دیده بدون حرکت در وضعیت ثابت نگه داشته شود. همچنین در صورت احتمال شکستگی، از صاف کردن عضو آسیب‌دیده باید خودداری شود.

در این اینفوگرافیک تأکید شده است در صورت وجود جسم خارجی در زخم، خارج کردن آن می‌تواند موجب تشدید خونریزی شود و بهتر است جسم در همان وضعیت ثابت نگه داشته شود.

در بخش دیگری از این آموزش، به اقدامات اشتباه در مواجهه با تشنج و مسمومیت اشاره شده است؛ از جمله اینکه قرار دادن هرگونه شیء در دهان فرد دچار تشنج نادرست بوده و همچنین نباید فرد مسموم را به استفراغ وادار کرد.

این گزارش همچنین به نحوه برخورد با خونریزی شدید پرداخته و بر وارد کردن فشار مستقیم بر محل زخم و خودداری از برداشتن پانسمان اولیه تأکید دارد.

در ادامه، درباره مواردی مانند خون‌دماغ شدن، توصیه شده است سر فرد کمی به جلو خم شود و از عقب بردن سر خودداری شود.

در حوزه سوختگی نیز استفاده از موادی مانند خمیردندان اقدامی نادرست عنوان شده و توصیه شده محل سوختگی با آب سرد خنک شود.

همچنین در مواجهه با فرد بیهوش، بررسی وضعیت تنفس و اطمینان از باز بودن راه‌های هوایی به‌عنوان اقدام اولیه ضروری مورد تأکید قرار گرفته است.

سازمان امداد و نجات کشور با تأکید بر اهمیت آموزش صحیح کمک‌های اولیه اعلام کرد آگاهی عمومی در این زمینه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آسیب‌ها و نجات جان مصدومان در حوادث ایفا کند.