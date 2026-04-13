  1. استانها
  2. سمنان
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

امضای تفاهم‌نامه کمیته امداد و هلال‌احمر سمنان در قالب «ایران همدل»

سمنان- مدیرکل کمیته امداد سمنان از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با جمعیت هلال‌احمر در چارچوب پویش «ایران همدل» خبر داد و گفت: ارائه خدمات حمایتی به خانواده‌های کم‌برخوردار از مفاد این تفاهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری صبح دوشنبه در دیدار با حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان در محل دفتر خود بر ضرورت تقویت همکاری دو جانبه کمیته امداد استان و جمعیت هلال‌احمر تاکید کرد و افزود: این تفاهم نامه همکاری در راستای اجرای قرارگاه حمایتی و اجتماعی «ایران همدل» است.

وی با تاکید به آغاز این همکاری دو جانبه با هدف اجرای مؤثرتر برنامه‌های قرارگاه حمایتی و اجتماعی «ایران همدل»، ادامه داد: محوریت این همکاری ارائه خدمات حمایتی، امدادی و معیشتی به خانواده‌های کم برخوردار و اقشار آسیب‌پذیر است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه در قالب این همکاری خدمات مشترکی به نیازمندان ارائه خواهد شد، اضافه کرد: شناسایی و ساماندهی نیازمندان واقعی، اجرای طرح‌های همیاری مردمی و بهره‌گیری از نیروهای داوطلب در دستور کار است.

ذوالفقاری اظهار داشت: این همکاری گامی برای هم‌ جهت‌ سازی فعالیت‌های حمایتی و ایجاد شبکه‌ای منسجم برای افزایش اثربخشی و هدفمندی خدمت‌رسانی در سطح استان سمنان است.

وی افزود: پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر شامل خانواده‌های کم‌درآمد، بیماران، سالمندان و افراد در معرض آسیب و بسیج ظرفیت‌های داوطلبانه هلال‌احمر در کنار شبکه حمایتی کمیته امداد و نظم بخشی و یکپارچه سازی کمک‌های مردمی تحت عنوان «ایران همدل» از موارد این تفاهم نامه است.

کد مطلب 6799763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها