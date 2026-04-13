به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم حسننژاد پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از مرکز توسعه نوغانداری و یکی از شرکت های پرورش کرم ابریشم گیلان با اشاره به استعدادهای کشور در حوزه نوغانداری گفت: تلاش میکنیم با اقدامات انجامشده در یکی دو سال گذشته، تخمنوغان کشور را به خودکفایی کامل برسانیم و نیاز به واردات نداشته باشیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهارکرد: امروز توفیق حاصل شد که از مرکز نوغانداری کشور و همچنین مرکز تولید تخمنوغان استان گیلان بازدید صورت بگیرد. نوغانداری یک حوزه استراتژیک در کشور است که هم از بعد هویتی و هم از بعد اشتغالزایی اهمیت دارد.
وی افزود: با تلاش همکاران در شرکت سپیدرود، مرکز تحقیقات و مرکز نوغانداری کشور، اجداد و لاینهای مناسبی در اختیار داریم که ظرفیت خوب و بالقوهای برای توسعه نوغانداری کشور فراهم کرده است.
توزیع یارانهای نهال توت در کشور
حسننژاد با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نهادهها تصریح کرد: در دو سال گذشته، با کمک دولت و حمایت یارانهای، هر ساله تعداد زیادی نهال توت بین پرورشدهندگان کشور توزیع میشود تا زمینه تولید توت در کشور افزایش یابد.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: تخمنوغان نیز نهادی بسیار مهم است و اهتمام داریم که تولید آن را افزایش دهیم تا به راحتی در اختیار پرورشدهندگان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نوغانداری از بعد اشتغال اهمیت بالایی دارد، گفت: پرورشدهندگان با امکانات کم و در کنار سایر کارهای خود میتوانند این فعالیت را انجام دهند که منجر به تولید در کشور خواهد شد.
حسننژاد افزود: برنامهریزی شده است با همکاری همکاران در سازمان منابع طبیعی و معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، کارهای زیادی در زمینه توسعه این صنعت صورت بگیرد.
لزوم توجه به زیرساختهای فرسوده در گیلان
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیتهای خوب استان گیلان اظهار داشت: زیرساختهای بسیار خوبی در استان گیلان وجود دارد که بخشی از آنها مورد کمتوجهی قرار گرفته و نیاز به توجه بیشتر دارد.
وی تأکید کرد: اراضی و توتستانهایی که تغییر کاربری داده شدهاند، باید مجدداً به کاربری اولیه خود در زمینه توسعه نوغانداری بازگردند. همچنین تجهیزات و امکانات موجود در مجموعه سپیدرود که اساس کار توسعه نوغانداری در کشور است، باید بازسازی، نوسازی و مدرنسازی شود.
حسننژاد خاطرنشان کرد: استفاده از شرکتهای دانشبنیان در حوزه تکنولوژی و ژرمپلاسم (ذخایر ژنتیکی) میتواند به توسعه نوغانداری کمک شایانی کند و این موضوع جزو برنامههایی است که باید با جدیت دنبال شود.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: نوغانداری کشور استعداد بسیار خوبی در حوزه اشتغال و تولید دارد. امیدواریم در حوزه قانونگذاری و به ویژه در بخش تعرفهها، مجلس کمکهایی انجام دهد تا بتوان از همه ظرفیتها برای توسعه این صنعت استفاده کرد.
