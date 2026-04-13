۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

کشف ۵۰ کیسه آرد یارانه‌ای در بروجرد

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از کشف ۵۰ کیسه آرد یارانه‌ای احتکار شده در بروجرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک تعزیرات حکومتی بروجرد موفق به کشف ۵۰ کیسه آرد یارانه‌ای احتکار شده در پارکینگ یک منزل شد.

وی گفت: در جریان گشت مشترک تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد به ریاست امین خادمی و با همکاری نمایندگان اطلاعات سپاه، ۵۰ کیسه آرد یارانه‌ای احتکار شده از پارکینگ یک منزل مسکونی کشف و ضبط شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: پرونده این تخلف برای رسیدگی سریع و صدور رأی به شعبه مربوطه ارجاع شده و تحقیقات تکمیلی جهت شناسایی ابعاد بیشتر موضوع در حال انجام است.

کد مطلب 6799851

