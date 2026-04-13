به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، این دستاورد فناورانه با جذب هوشمندانه گاز اتیلن، فرآیند رسیدگی و فساد زود هنگام محصولات را کند کرده و به طور قابل توجهی ضایعات در چرخه تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و صادرات را کاهش می‌دهد. این فناوری ایرانی با قیمتی رقابتی و کیفیتی برتر، پتانسیل تحول در بازار کشاورزی و رونق صادرات را داراست.

در دنیای امروز که کاهش ضایعات و حفظ کیفیت محصولات کشاورزی از دغدغه‌های اصلی محسوب می‌شود، فناوری نانو با ارائه راهکارهای خلاقانه، مسیر را برای دستیابی به این اهداف هموار کرده است. شرکت دانش‌بنیان «سرو نگین صنعت ماندگار جهان»، پیشگام در ارائه فناوری‌های نوین، موفق به تولید و بومی‌سازی ساشه‌های نانوجاذب اتیلن شده است. این محصول که با الهام از نیازهای روزافزون بخش کشاورزی و با تکیه بر دانش روز نانو، طراحی و تولید شده است، قادر است نقش حیاتی در افزایش ماندگاری و کاهش چشمگیر ضایعات محصولات کشاورزی ایفا کند.

فناوری نانو، با قابلیت‌های منحصر به فرد خود در دستکاری مواد در مقیاس اتمی و مولکولی، افق‌های جدیدی را در صنایع مختلف گشوده است. در حوزه کشاورزی، این فناوری به طور خاص توانسته است با ارائه راهکارهایی برای بهبود کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف، تحولی قابل توجه ایجاد کند. ساشه‌های نانوجاذب اتیلن نمونه‌ای درخشان از این دستاوردها هستند. این ساشه‌ها که ظاهری شبیه به ساشه‌های رایج سیلیکاژل دارند، در بطن خود حاوی نانوموادی با ساختار و خواص ویژه هستند. این نانومواد قادرند گاز اتیلن را که به طور طبیعی توسط میوه‌ها و سبزیجات در فرآیند رسیدگی آزاد می‌شود، به طور مؤثری جذب کنند.

گاز اتیلن، عامل اصلی تسریع‌کننده فرآیند رسیدگی و در نهایت فساد محصولات کشاورزی است. مهار این گاز توسط ساشه‌های نانوجاذب، منجر به کند شدن روند رسیدگی شده و زمان ماندگاری محصولات را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. این امر به ویژه در زنجیره‌های طولانی توزیع، حمل‌ونقل‌های بین‌شهری و صادراتی که محصولات متحمل آسیب و فساد بیشتری هستند، اهمیت حیاتی پیدا می‌کند.

نگین خسروشاهی، مدیرعامل شرکت «سرو نگین صنعت ماندگار جهان»، در تشریح جزئیات این محصول دانش‌بنیان اظهار داشت: «این ساشه‌ها با ترکیبی دقیق از نانومواد، به صورت پودر یا گرانول تولید می‌شوند. وجه تمایز اصلی محصول ما، قابلیت سفارشی‌سازی طراحی آن بر اساس نیازهای خاص هر مشتری و هر نوع محصول است. ما می‌توانیم فرمولاسیون و حجم ساشه را بر اساس نوع میوه یا سبزی، وزن بسته‌بندی و مدت زمان ماندگاری مورد انتظار، تنظیم کنیم.»

این انعطاف‌پذیری در طراحی، ساشه‌های نانوجاذب اتیلن را برای طیف وسیعی از محصولات کشاورزی از جمله انواع میوه‌ها، سبزیجات و حتی گل‌های زینتی مناسب ساخته و امکان حفظ طراوت و تازگی آن‌ها را در شرایط مختلف فراهم می‌آورد.

این فناوری نوآورانه نه تنها با جلوگیری از اتلاف محصولات، به کاهش هزینه‌های اقتصادی کمک شایانی می‌کند، بلکه با حفظ کیفیت مطلوب محصولات در طول زنجیره تأمین، ارزش افزوده قابل توجهی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد می‌نماید. ساشه‌های نانوجاذب اتیلن، گزینه‌ای ایده‌آل برای بسته‌بندی‌های صادراتی محسوب می‌شوند، چرا که به حفظ کیفیت و ظاهر مطلوب محصولات تا رسیدن به بازارهای جهانی کمک می‌کنند.

مدیرعامل شرکت «سرو نگین صنعت ماندگار جهان» با اشاره به مزیت‌های رقابتی این محصول، افزود: «محصول ما با قیمت‌گذاری مناسب و کیفیتی که از نمونه‌های داخلی و حتی برخی محصولات خارجی مشابه برتر است، مزیت رقابتی قابل توجهی را برای فعالان این حوزه فراهم می‌آورد.»

بازار هدف این شرکت بسیار گسترده و شامل مصرف سالانه تخمینی ۵۰۰ میلیون ساشه در صنایع مهمی همچون سورتینگ، بسته‌بندی، صادرات و تمامی حلقه‌های زنجیره توزیع محصولات تازه کشاورزی است. ایده اولیه این محصول در سال ۱۴۰۰ شکل گرفته و پس از طی مراحل تحقیق و توسعه، ساخت نمونه اولیه (MVP) و ثبت رسمی شرکت، اکنون این محصول دانش‌بنیان در آستانه دریافت مجوزهای نهایی و عرضه گسترده به بازار قرار دارد.

شرکت «سرو نگین صنعت ماندگار جهان» چشم‌انداز روشنی را برای آینده ترسیم کرده است؛ تبدیل شدن به یکی از بازیگران کلیدی و پیشرو در عرصه تولید نانوجاذب‌های هوشمند در سطح ملی و فراتر از آن، در بازارهای بین‌المللی. این مسیر با اتکا به قدرت شگرف فناوری نانو و تعهد به پاسخگویی دقیق به نیازهای مشتریان در بازار پویا و رو به رشد کشاورزی و صنایع بسته‌بندی، با گام‌های استوار و پرشتابی در حال پیموده شدن است. این فناوری نوین، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای حفظ منابع غذایی و ارتقاء جایگاه محصولات کشاورزی ایران در بازارهای جهانی است.